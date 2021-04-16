Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что в отношении сотрудников мэрии Бишкека и депутатов столичного горкенеша (БГК) начали досудебное производство по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества».

Следствие установило, что депутаты БГК и должностные лица мэрии использовали бюджетные деньги для агитации в преддверии парламентских выборов в октябре 2020 года.

«Был создан незаконный механизм по списанию бюджетных средств путем принятия постановления мэрии Бишкек от 08 июня 2020 года “Об утверждении Временного положения о порядке реализации проектов гражданских инициатив в городе Бишкек”», — сообщили в ГКНБ.

В госкомитете не сообщили имен подозреваемых. Однако отметили, что проекты реализовывали не по инициативе обычных граждан, а по инициативе депутатов БГК и сотрудников мэрии.

В результате было незаконно списано более 43 млн сомов бюджетных средств. Кроме того, реализацию проекта проводили непрофильные подразделения столичной мэрии. Следствие по делу продолжается.