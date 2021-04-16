Глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля в прямом эфире выпил настойку ядовитого иссык-кульского корня.

На этой же пресс-конференции он сообщил, что дозировку корня для употребления определяет лично президент Садыр Жапаров. Ранее сам глава государства рекомендовал кыргызстанцам этот корень, как лекарство от COVID-19.

Пользователи соцсетей отреагировали на заявления президента и главы минздрава мемами.

Отсылка на сериал «Во все тяжкие». По сюжету этого сериала, учитель из американской школы втайне изготавливал наркотические вещества.

Guess who is back? pic.twitter.com/z0YVNVv7Pn — Тилек Рагифов (@tieleque) April 16, 2021

Шаблон с репером Дрейком все еще актуален.

Пожалуй, лучшая отсылка к старому мультсериалу.

Примерное влияние на организм.

Немного реакции наших читателей.

И о побочных эффектах.

Фотошоп в действии.

Отказываюсь от Чокоса в пользу исыккульского корня, потому что я ХОРНИ! 🤡 pic.twitter.com/xavubfMCym — Тилек Рагифов (@tieleque) April 16, 2021

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».