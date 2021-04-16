Глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля в прямом эфире выпил настойку ядовитого иссык-кульского корня.
На этой же пресс-конференции он сообщил, что дозировку корня для употребления определяет лично президент Садыр Жапаров. Ранее сам глава государства рекомендовал кыргызстанцам этот корень, как лекарство от COVID-19.
Пользователи соцсетей отреагировали на заявления президента и главы минздрава мемами.
Отсылка на сериал «Во все тяжкие». По сюжету этого сериала, учитель из американской школы втайне изготавливал наркотические вещества.
Шаблон с репером Дрейком все еще актуален.
Пожалуй, лучшая отсылка к старому мультсериалу.
Примерное влияние на организм.
Немного реакции наших читателей.
И о побочных эффектах.
Фотошоп в действии.
Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».