Кыргызские власти в лице президента Садыра Жапарова и главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева планируют применять иссык-кульский корень для лечения коронавируса. В этом растении содержится ядовитое вещество — аконитин.

О применении некоего лекарства от коронавируса Садыр Жапаров говорил еще в октябре, выйдя из колонии и став премьером. Он тогда не рассказал, чем лечился в колонии от вируса, но упоминал его, как лекарство, известное предкам, которое могло вылечить даже «рак желудка».

Те же фразы про лекарство предков и рак желудка, а также про лечение ревматизма и бронхита, повторил и Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля на пресс-конференции. При этом предыдущим вечером Садыр Жапаров объявил, что коронавирус можно лечить иссык-кульским корнем.

Министр здравоохранения в прямом эфире выпил некую жидкость, которую он назвал настойкой этого корня. Также он сказал, что настойку корня нельзя пить охлажденной, а дозировку «лекарства» определяет сам президент. В качестве эксперта он упоминал покойного отца Садыра Жапарова, который когда-то применял корень в лечении различных болезней.

Так что такое иссык-кульский корень?

Аконит Джунгарский

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Разные виды аконита произрастают в Центральной Азии, Северной Америке и Европе. Всего видов растения более 300, но на территории Кыргызстана произрастает борец Джунгарский — его-то и называют иссык-кульским корнем и «уу коргошун» (ядовитый свинец). Есть также подвид, который называют аконитом каракольским.

Известно, что центральноазиатский аконит использовали в китайской народной медицине. Для создания лекарства используют клубни растения, собирая их весной и осенью из-под снега. Все части растения содержат алкалоиды, в том числе аконитин — чрезвычайно токсичное вещество. При желании аконит можно приобрести в сушенном виде или в виде настойки.

Можно ли от него умереть?

Да. Аконитин обладает судорожно-паралитическим действием, быстро поглощается через слизистые и кожу, еще быстрее — кишечником. Вызывает зуд и имеет анестезионные свойства.

При приеме внутрь понижает температуру, может вызывать аритмию, головокружение и судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

«Основные симптомы отравления аконитом: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Продолжительность отравления составляет 2-4 часа. Смертельная доза — 3,0-6,0 мг.», — указано в исследовании аконита.

В нем упоминается, что отравление иссык-кульским корнем связано с применением его для самолечения в виде отваров. На вскрытии у умерших от отравления находят признаки гастроэнтерита, дистрофические изменения миокарда, печени, почек, в желудке находят остатки растения.

Министр здравоохранения упоминал, что корень помогает при раке желудка и радикулите. Аконит входил в состав лекарства от ревматизма, однако все зависит от дозировки.

В то же время министр упомянул, что иссык-кульский корень может привести к смерти.

«Мы даем только врачам, которые ответственны за лечение больных этой жидкостью и они будут за это отвечать. Если человек выпьет в холодном виде, то в течение пяти минут умрет. Если, после того как он выпьет настойку, он выпьет холодную воду или съест мороженое — тоже человек умирает. Кыргызы применяют иссык-кульский корень традиционно, он веками нас лечил», — сказал министр.

Он согласился нести ответственность за возможное отравление аконитом больных коронавирусом в больницах при их неправильном лечении. Однако заявил, что не несет ответственности за людей, которые могут начать скупать корень и применять его в домашнем лечении.

Миссия ВОЗ уже высказалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.

Как еще использовали аконит?

Северус Снейп. Фото: Warner brоs

Аконитом древние галлы и германцы натирали стрелы и называли его волкобоем. Как яд его использовали не только в охоте — в древнегреческих и древнеримских источниках упоминается, что с помощью растения травили и людей.

Аконит упоминается и в фентезийной литературе. Например, во вселенной Гарри Поттера (Джоан Роулинг) его часто добавляют в зелья. Профессор Северус Снейп добавлял аконит в «Волчье противоядие» — средство от превращения в оборотня для Римуса Люпина. Кроме того, аконит — один из ингредиентов «Зелья пробуждения». В Косой аллее аконит можно было приобрести за один галлеон.