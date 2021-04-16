Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при наружном применении.

В октябре 2020 года Жапаров, занимая пост и.о. премьер-министра, давал интервью Кыргызской службе BBC. В ходе беседы он сообщил, что переболел коронавирусом, когда находился в тюрьме, и вылечился благодаря одному лекарству.

«У меня пока нет времени этим заниматься, но мы должны с минздравом создать комиссию и провести испытание этого лекарства. Потому что я сам болел. И тех, кто болел, мы вылечили. Когда был в тюрьме, откровенно говоря, многие сотрудники финполиции Кара-Балты вылечились благодаря этому лекарству, больше никаких препаратов не принимали. Они семьями лечились, и я сам тоже вылечился благодаря этому лекарству», – пояснил тогда Жапаров.

Он добавил, что это лекарство не только от коронавируса – издревле предки лечили им такие болезни, как рак желудка.

Глава минздрава и настойка иссык-кульского корня

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил, что медики применяют новый способ лечения коронавируса иссык-кульским корнем. Он отметил, что сам готовит раствор, а также сам пьет.

«Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает, ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим. Я сам тоже пью. Если журналисты придут, могу выпить и показать, что никакого вреда нет», — заявил чиновник.

По его словам, врачи пошли на этот шаг, чтобы не потерять многих людей.

«Во вторую волну мы тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Иначе недоброжелатели наши поднимут очень большие… Сейчас обо мне пишут всякое», – сказал Бейшеналиев.

По его словам, этот метод Садыр Жапаров предложил еще в марте 2020 года. Он написал письмо из колонии Сооронбаю Жээнбекову, но тот не прочитал его.

Тогда Жапаров обратился к Бейшеналиеву, который еще не был министром.

«Он сам вылечился, и тогда мне предложил. Я начал применять только на своих знакомых. Все мои знакомые вылечились. Никто не умирает. В протоколе, по которому мы сейчас лечим, иссык-кульский корень не указан. Сейчас работают ученые над средством. Сперва мы должны зарегистрировать и потом, возможно, внесем в протокол лечения», – добавил он.

Журналисты спросили главу минздрава, почему он пьет настойку иссык-кульского корня, если первым в стране привился от коронавируса.

Он ответил, что еще не получил вторую дозу вакцины, а иммунитет появляется только через 20 дней после второй дозы.

«Я ведь в красной зоне больных сам смотрю, каждый день обход делаю, захожу в реанимацию. Я показываю сам пример больным: министр пьет и ничего с ним не случилось. Я с ними вместе пью», – сказал министр.

Бейшеналиев добавил, что президент «очень скромный», поэтому не намерен патентовать свой метод лечения.

«Все, кто поступает в легкой форме, принимают корень, и их сразу выписываем через два-три дня. Это лечение помогает», — уверен министр.

В итоге он в прямом эфире выпил настойку. По словам Бейшеналиева, единственный человек, который определяет дозу корня для лечения — это президент.

Вылечить коронавирус иссык-кульским корнем — невозможно

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назира Артыкова 16 апреля заявила, что информация о лечении коронавирусной инфекции настойкой иссык-кульского корня — фейк.

По словам Артыковой, вылечиться от COVID-19 настойкой иссык-кульского корня невозможно.

«Такого не может быть. На все нужно научное доказательство», – сказала она.

Фото: Экспертка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова

Экспертка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова объяснила, почему нельзя лечиться иссык-кульским корнем. По ее словам, действие, эффект аконита (иссык-кульский корень) полностью не определен из-за его чрезвычайной токсичности даже в малых дозах.

«Это растение относится к сильнейшим, малоизученным ядам. Оно уже унесло много жизней. Все кыргызы знают об этом корне — уу коргошун. В самом названии присутствует слово “яд”», — сказала Бермет Барыктабасова.

По ее словам, «это крест на официальной медицине и на здравоохранении Кыргызстана».

«Я расцениваю эти действия как нападение на медицину в Кыргызстане. Однозначно и одномоментно нарушаются все главные медицинские законы: “О здоровье граждан” и “О лекарственных средствах”. Можете выкинуть их в мусорку, потому что не будет применяться ни один момент из этих законов. Это большой плевок в лицо медицинской общественности, можете сворачивать вузы, закрывать научные центры», — возмутилась Барыктабасова.

По ее словам, это нарушает все медицинские законы и правила, так как все продающиеся в аптеках лекарства зарегистрированы Департаментом лекарственного обеспечения, а на бутылки настойки не проходили никаких процедур.

«В инструкциях к применению показаны действующее вещество, химическая формула, побочные эффекты изучены, зарегистрированы. Производители этих лекарств несут ответственность за сокрытие данных. Департамент лекарственного обеспечения также несет ответственность за регистрацию и разрешение к применению на территории республики, написаны показания, противопоказания. А на этикетке этих бутылок кустарного производства ничего нет», – сказала она.

Она отметила, что медики записывают все свои действия в историю болезни пациента, что в случае смерти пациента судмедэксперты и прокуроры выяснили, чем человек болел и от чего умер.

«Мы опросили огромное количество людей, и в колонии пожизненного заключения, и в детских домах. Никто не заикнулся об этом методе лечения. Лечащие врачи знают о своей ответственности за назначения. Мы с общественниками прошлись по СИЗО, ИВС, колониям и детским домам, и нигде не слышали об использовании иссык-кульского корня от COVID-19. “Правда” просочилась бы, если бы корень принимали тысячи человек», — добавила Барыктабасова.

Бермет Барыктабасова напомнила что именно министр здравоохранения отвечает за все последствия от вакцинации против коронавируса.

«Пусть отвечает головой и за последствия с аконитом. Уголовный кодекс содержит статьи о незаконном врачевании и вреде здоровью, неважно, для “зайналиевщины”* или “средства от министра”», — считает она.

Смерти от аконита

Редакция Kaktus.media собрала и опубликовала известные случаи отравления иссык-кульским корнем. В издании отметили, что это только те случаи, которые стали известны и широко освещались СМИ.

2007 год. Массовое отравление 11 человек в селе Новопавловка, в результате которого трое скончались в течение получаса, было вызвано иссык-кульским корнем.

2012 год. Охранник и водитель министра здравоохранения находились в одном из кабинетов ведомства и выпивали. Водитель угостил охранника настойкой из иссык-кульского корня, в результате охранник скончался.

2016 год. Мужчина отравился иссык-кульским корнем. На его счастье, скорая успела его спасти. Во время оказания медицинской помощи произошла остановка сердца. Медики успешно реанимировали мужчину.

2018 год. Трое детей отравились настойкой иссык-кульского корня. Они выпили ее, приняв за сок. Дети попали в реанимацию.

2018 год. Мужчина отравил 19-летнего пасынка иссык-кульским корнем, а врачи, по словам матери парня, этого не увидели. Молодой человек умер.

*Жалобы на ставшего известным знахаря Хашима Зайналиева поступают с 2016-го. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Были зафиксированы несколько фактов смерти его пациентов. Милиция прекратила возбужденное в отношении него уголовное дело, так как не было заявления потерпевшей стороны. В апреле 2019 года Бишкекский городской суд запретил лжелекарю заниматься медицинской деятельностью, после чего он уехал в Оман.