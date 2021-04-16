Президент Садыр Жапаров подписал указ о снятии с должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в США и Канаде Болота Отунбаева.

Другим указом Жапаров назначил на эту должность Бактыбека Аманбаева.

Кто такой Болот Отунбаев

Фото: kabar.kg

Болот Отунбаев — брат экс-президентки Кыргызстана Розы Отунбаевой. Он занимал этот пост с начала 2019 года.

Отунбаев начал свою карьеру в МИДе в 1998 году — тогда он стал первым секретарем посла в России.

С 2005 по 2005 год он занимал пост начальника управления западных стран и ОБСЕ МИД Кыргызстана, позже — был начальником управления восточных стран МИД КР, советником-посланником посольства КР в Турции.

В 2010-2012 году он входил в политсовет СДПК, координировал их республиканский штаб. После чего был известен как посол Кыргызстана в Германии, по совместительству в Швеции, Сан-Марино, Ватикане, Дании и Норвегии, затем посол Кыргызстана в России.

В 2017 году он стал послом в Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, потом стал послом Кыргызстана в Армении по совместительству. Но ради поста посла в США покинул это кресло.

Кто такой Бактыбек Аманбаев

Фото: gov.kg

Политическая карьера Аманбаева скромна: в 2013 году он стал омбудсменом Кыргызстана. В это же время его родная сестра Урмат Аманбаева была депутаткой пятого созыва ЖК от фракции «Республика».

Известно, что в своем кресле он обещал защищать права ЛГБТ-сообщества и протестовал против наказания за ложное сообщение о преступлении в УК КР. А в 2015 году был снят с должности. Параллельно с увольнением брата-омбудсмена Аманбаеву арестовали и осудили за коррупцию, позже признали ее виновной лишь в злоупотреблении должностным положением.

О том, что Аманбаев занимал какие-то крупные должности после ухода с поста омбудсмена, неизвестно. Но полностью с политической арены он не исчезал.

Например, он высказывался в СМИ о необходимости сократить контингент тюрем и колоний после начала пандемии коронавируса с помощью временной амнистии. И предлагал изменить кыргызскую избирательную систему.

После событий октября 2020 года Садыр Жапаров, будучи и.о. президента и премьер-министром назначил Аманбаева и.о. рукаппарата правительства, а затем и рукаппарата правительства.

Аманбаев на тот момент был членом партии Ташиева и Жапарова «Мекенчил», шел на выборы в парламент под № 11 от этой партии.

10 февраля 2021 года Бактыбек Аманбаев сообщил о том, что его кандидатуру рассматривают на должность в посольство Кыргызстана в США.