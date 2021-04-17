Президент Садыр Жапаров подписал указ о приеме в гражданство этнических кыргызов из Китая и Афганистана.

Пресс-служба президента сообщила, что приказ был подписан на основании предложений, внесенных комиссией по вопросам гражданства.

В общем гражданство Кыргызстана получили 111 человек, из которых 51 — дети.

В Китае и Афганистане проживает большое количество этнических кыргызов. В Китай кыргызы вынуждены были мигрировать в 1916-1934 годах, а в Афганистан в период с 1575 по 1930 года. Афганские кыргызы живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам.

В конце 2017 года власти Кыргызстана привезли в Нарынскую область 48 этнических кыргызов из Афганистана. Им пообещали образование и медицинскую помощь, а одной семье даже выдали дом.

Однако спустя полгода после приезда 18 памирских кыргызов покинули Кыргызстан — они заявили, что разочаровались в жизни на исторической родине. Сейчас в Нарыне проживают 10 семей памирских кыргызов.

В 2020 году правительство построило 11 домов в селе Талды-Суу, где разместились 17 семей памирских кыргызов.