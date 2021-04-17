Айсулуу Тыныбекова получила золото в финальной схватке с монгольской спортсменкой Болортуя Хурелху, победив со счетом 11:0.

До финала она победила спортсменок из Узбекистана, Индии, Казахстана и Кореи. Таким образом она в четвертый раз стала победительницей чемпионата Азии по борьбе — до золота в Алматы она была триумфаторкой аналогичных чемпионатов в Тайланде (2016 год), Индии (2017) и Китае (2019).

Тыныбекова также дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали. Ей предстоит выступить и на грядущих Олимпийских играх в Токио. Она также возглавила список UWW лучших борчих в мире.