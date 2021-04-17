Пресс-служба правительства сообщила, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков 16 апреля встретился с медработниками, вышедшими в тот день на митинг.

По ее данным, медработники рассказали о проблемах с выплатой компенсации от государства из-за заражения COVID-19 при выполнении служебных обязанностей, а также о низких зарплатах и о вопросах обеспечения гарантии защиты и безопасности.

Новиков отметил, что по вопросу выплаты компенсаций работает специальная комиссия и добавил, что правительство со своей стороны приложит все усилия для максимального ускорения решения вопросов компенсационных выплат.

«Относительно вопросов повышения базовых окладов медработников будут проведены соответствующие расчеты Министерством экономики и финансов. Будем исходить из реальных возможностей государства», — сказал первый вице-премьер-министр.

Кроме этого, первый вице-премьер сообщил, что 17 апреля в Минздравсоцразвития состоится встреча медработников и представителей ведомства, а также членов комиссии по выплате компенсаций. Там детально изучат все проблемные вопросы.

16 апреля десятки медиков Бишкека и Чуйской области вышли на мирный марш. Они заявили, что так и не получили обещанную компенсацию в размере 200 тысяч сомов за работу в «красных зонах» во время пандемии коронавируса.

По словам врачей, компенсации получают только «те, кто имеет нужных знакомых», а остальные медики так и не получили обещанных выплат. Они отметили, что не раз обращались к властям и разным чиновникам по поводу выплаты обещанных компенсаций, но в результате вопрос остался открытым.

Среди собравшихся были и медсестры, которые требуют повышения заработной платы на 100%, а не 50%, как было заявлено правительством ранее.

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

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