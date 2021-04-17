Пресс-служба Генпрокуратуры 16 апреля заявила, что главный надзорный орган проверил обоснованность и законность решения Госкомитета нацбезопасности о прекращении уголовного дела в отношении бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова. По итогам проверки, ведомство не выявило оснований для отмены решения.

Генпрокуратура сообщает, что давала указание проверить все доводы, приведенные в журналистских расследованиях о наличии у Матраимова и его близких родственников недвижимости и активов за рубежом. По ее данным, в апреле пришли ответы от стран-партнеров, в которых сообщается, что у экс-замглавы и его близких родственников нет никакого имущества.

При этом журналисты нашли квартиру Матраимова в Дубаи.

«Таким образом, производство по делу подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления», — отметили в Генпрокуратуре.

ГКНБ 15 апреля прекратил досудебное производство в отношении Райымбека Матраимова и освободил его из под стражи. Спецслужбы сообщили, согласно официальным документам компетентных органов стран СНГ, Европы, Китая, Турции и в Дубай у Матраимовых нет имущества зарубежом, у следствия нет доказательств, поэтому дело прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена.

«Одновременно с этим Матраимов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра, рыночной стоимостью более 20 млн сомов», — отметили в ГКНБ.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о легализации преступных доходов. Тогда его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Но теперь это дело прекращено.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями заняла второе место на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».