Пациентка инфекционной больницы сообщила изданию Kaktus.Media, что последние три дня врачи давали ей непонятную настойку. Она считает, что это настойка иссык-кульского корня, о котором ранее говорил глава минздравсоцразвития.

«Мы же не подопытные кролики. Никто не спросил, согласны ли мы. Я понимаю, президент у нас недалекий, но врачи-то! Разве не понимают, что идут на убийство», — возмутилась она.

По ее словам, 17 апреля в разговоре с лечащим врачом выяснилось, что приказ лечить пациентов иссык-кульским корнем поступил «сверху».

«Со слов лечащего врача, главврач приказал без лишних вопросов давать пациентам эту самую настойку. Но сам врач и шесть ее коллег категорически отказались брать на себя ответственность и давали пациентам микстуру от кашля и разбавленный чай», — написало Kaktus.Media.

Ранее Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции пытался доказать безопасность настойки из иссык-кульского корня (аконит или борец). В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно крайне ядовито.

На вопрос журналистов, сколько иссык-кульского корня в настойке, Бейшеналиев ответил, что они с президентом вместе варят иссык-кульский корень и только президент определяет дозу.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

Читать по теме: