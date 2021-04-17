В Бишкеке у Дома правительства прошел митинг женщин-заемщиков. По данным издания 24.kg, около 60 женщин потребовали, чтобы коммерческие банки не отбирали единственный дом у заемщиков и снизили процент по кредитам до 3%.

Кроме этого, они выдвинули требования, чтобы их кредиты аннулировали или хотя бы дали каникулы на год в связи с пандемией коронавируса.

Позже шесть женщин встретились с премьер-министром Улукбеком Мариповым. Одна из митингующих Гульшах Исакова рассказала, что просьбу о том, чтобы размер процентов кредитов не превышал 3%, оставили на рассмотрение.

Видео 24.kg.

«Тем, у кого идут судебные разбирательства по поводу изъятия квартир, вам необходимо написать заявление в Национальный банк. Марипов сказал, что примет решение по этому вопросу в ближайшее время. Сказал не давить, и что решит это в пользу народа. Вопросы, связанные с частными лицами и ломбардами, в правительстве рекомендовали решить в судебном порядке», — сообщила она.

Угрозы самосожжением

15 апреля группа женщин примерно в 6 утра захватила здание айыл окмоту в селе Пригородное Аламудунского района. В руках у них были баллоны, канистры и бензин — женщины угрожали самосожжением.

По данным издания Kaktus.media женщины забаррикадировались внутри и никого не пускали. Их единомышленницы, которые находились снаружи здания, сообщили журналистам, что причина захвата и угроз самосожжения в задолженности по кредитам из-за безработицы.

На место также прибыли сотрудники МЧС и милиции. Здание айыл окмоту оцепили снаружи и не пускали никого внутрь.

Видео Kaktus.Media.

Позже к зданию прибыли полпред правительства в Чуйской области Эркин Тентишев, аким Аламудунского района и другие чиновники, которые пытались провести переговоры с женщинами через окно. Однако женщины отказывались говорить с ними и требовали пригласить премьер-министра.

Тогда полпред правительства в Чуйской области Эркин Тентишев отметил, что женщин пока не будут привлекать к ответственности за захват здания, а все вопросы решат после встречи с главой кабмина 17 апреля.

Однако 16 апреля было возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное занятие или захват помещения, здания или сооружений».