Министерство образования сообщило, что ученики 9 и 11 классов не будут сдавать госэкзамены. Вместо этого, экзаменационные оценки школьники получат по итогам успеваемости за учебный год.

Для проведения итоговой госаттестации в школах будет создана предметная комиссия по каждому предмету, которая будет учитывать четвертные оценки, а также контрольные и лабораторные работы при выставлении оценок.

Начальник управления школьного, дошкольного, внешкольного образования Марат Усеналиев пояснил, как именно будут выставляться оценки:

«Если в 1 четверти у ученика оценка «5», во второй четверти – «3», в 3 четверти – «4», и в 4 четверти – «3», то суммируем и делим на количество, выходит средняя оценка. Если, допустим, вышло «3,4», то решается в пользу ученика, то есть ставится «4». Оценки экзаменов классные руководители озвучат в этот же день в онлайн-формате», — сообщил Усеналиев.

Кроме того, если ученик не согласен с оценкой, то он может подать на апелляцию. Ее рассмотрит апелляционная комиссия, побеседовав в с преподавателем ученика.

Учебный год во всех школах страны завершится 25 мая, а итоговая аттестация пройдет со 2 по 12 июня.