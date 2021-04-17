В средней школе имени Бото Нарматова в селе Кара-Бак Баткенской области 15 апреля произошла массовая драка с участием восьмиклассников. Четыре ученика были госпитализированы.

«Драка произошла из-за родо-племенных разногласий. Детали и дополнительные причины проверяются. Пострадавшие во время драки четяре ученика в 23:00 были доставлены в Баткенскую областную больницу», — сообщили в милиции Баткенской области.

Видео с места драки опубликовал блогер Санжар Калматай на своей странице в фейсбуке. На записи видно, как ученики разделились на две группы и дерутся. Также видно, как шестеро подростков окружили одного, бьют в голову и пинают.

В полпредстве Баткенской области сообщили, что инцидент взят под личный контроль главы области Омурбека Суваналиева. По словам представителей администрации, будет создана комиссия по детальному расследованию данного происшествия.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство», начато досудебное производство.

Ранее, 9 апреля, на футбольном поле в микрорайоне Кашка-Суу Иссык-Кульской области произошла драка между пятью подростками. В результате пострадал один из школьников, получив ранение в голову. 25 апреля ему провели операцию на голове. Двое подозреваемых были взяты под домашний арест.