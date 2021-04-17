Пресс-служба УВД Ошской области сообщила «Клоопу», что учитель физкультуры подозревается в избиении ученика 8 класса. По их данным, мальчика доставили в больницу с травмами.

По данным милиции, случай произошел 13 апреля в селе Кара-Добо Кара-Сууйского района.

В УВД области рассказали, что в ходе следствия выяснилось, что в тот день учитель физкультуры тянул за уши ученика и побил его из-за того, что он без разрешения заглянул в журнал.

Начато досудебное производство по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

Фото на заглавной странице иллюстративное.