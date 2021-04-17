Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Оба случая смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 546 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 265 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 148;

Чуйская область — 80;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 6;

Нарынская область — 6;

Ошская область — 4;

Таласская область — 4;

Ош — 3;

Баткенская область — 2.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 91 639 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 152 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 86 773 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 9 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 350 медработников, из которых выздоровели всего 4 264.

Также штаб сообщил, что на 17 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 130 пациентов, из них 38 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 223 человека лечатся амбулаторно.