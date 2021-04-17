Жители сельского округа Катран Лейлекского района Баткенской области против разработки месторождения «Апрель», которое находится на горе Алмалуу. Собравшиеся потребовали отозвать лицензию, а также записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову и премьер-министру Улукбеку Марипову.

Без воды и без горы

Недовольные жители собрались 14 апреля. По их словам золоторудное месторождение расположено в русле реки Козу-Баглан. Местные жители используют воду для питья и опасаются загрязнения.

«На собрание пришли жители четырех сел. Если золотодобывающая компания начнет работать возле реки ядовитые вещества могут попасть в воду. Эту воду пьем не только мы сами, мы водим туда скот на водопой. Мы можем остаться и без воды и без горы, наше здоровье пострадает», — объяснил «Клоопу» торага Катыранского айыльного кенеша Сапарали Борубаев.

Сапарали Борубаев

По словам Борубаева, вопрос о разработке месторождения поднимается восьмой год подряд. А слова Садыра Жапарова до прихода к власти о том, что он будет защищать месторождения, не соответствуют действительности.

«Мы с 2012 года боремся, чтобы разработка не начиналась. Но результат наших попыток нулевой. Власти с нами не проводили никаких разъяснительных работ. Они врут, что компания из России. Предприятие Шведское, там ходят не русские, а люди из этой страны», — сказал Борубаев.

“Апрель” и Катран

На золотом руднике в деревне Катран, российская компания ЗАО A.Z. International владеющая 74% рудника приступила к геологоразведочным работам. Работа была остановлена ​​после июньских беспорядков 2010 года. В 2011 году компания получила разрешение на исследование 800 га земли на вышеуказанной территории.

В 2012 году Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования выдал российскому ЗАО «Апрельское Эй Зет Ай» лицензию на разработку месторождения «Апрель» в сельском округе Катран. Срок действия лицензии истекает в 2022 году.

По данным местных властей, ЗАО «Апрельское Эй Зет Ай» заплатило Катранскому айыл окмоту 21 миллион сомов в виде налогов для получения лицензии.

Руководителем ЗАО «A.Z. International» и «Апрельское Эй Зет Ай» числится Сергей Юрченко. Взять комментарий у представителей компании не удалось.

Жители села Катран в Лейлеке не раз протестовали из-за разработки месторождения. В результате была создана правительственная комиссия. Однако, на сегодняшний день нет четкой информации о влиянии разработки месторождения «Апрель» на окружающую среду и о том, как будет добываться золото и какие вещества будут использовать в производстве.

Что говорят местные власти?

По словам пресс-секретаря полпреда Баткенской области Чолпонай Бердикуловой, добыча на месторождении «Апрель» еще не началась. В этом районе ведутся только геологоразведочные работы.

«14 апреля мы получили видеообращение от жителей села. Сразу же глава области дал указания акимам и руководителям айыл окмоту дать разъяснения местным жителям. На основе этого мы объясним программу развития сельского округа Катран, запланированный социальный пакет для местных жителей и технологию безопасности в производстве», — сказала Бердикулова.

Аким Лейлекского района сообщил «Клоопу», что информация об обращении к властям от жителей села Катран к нему не поступала.

«Компания работает там много лет. Никакого шума не было. Никто из Катрана не обращался ко мне. Я впервые слышу о видеообращении от жителей. У меня нет никакой информации о записи», — сказал Бекмуратов.

Авторы: Дилде Шатанова, Найзабек Мукамбетов