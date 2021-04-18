Арт: Татьяна Зеленская

Художница Татьяна Зеленская презентовала нового кыргызского супергероя Аконитмен, он же Уумен (от кыргызского слова «яд», ядовитый человек). Персонаж был добавлен на ее «фэнтезийную вселенную” в стиле «Чиполлино» Джанни Родари — «Страна заходящего солнца».

«Страну заходящего солнца» Зеленская презентовала еще в октябре 2020 года, изобразив на рисунке трех персонажей — двух лимонов и одного помидора с чертами, присущими некоторым кыргызским политикам и коррупционным чиновникам.

Аконитмен с электрочайником в руках на арте появился 17 апреля, уже после того, как кыргызский министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире вскипятил и выпил отвар из ядовитого растения иссык-кульский корень — он же аконит. Тогда министр добавил, что все больницы будут снабжены «тефалем», чтобы поить пациентов с коронавирусом горячим отваром из аконита. Дозу корня в отваре, по словам министра, выверяет лично президент Садыр Жапаров. Именно президент до публичного принятия министром настойки из ядовитого растения предложил использовать этот отвар для лечения коронавируса.

Пить отвар из аконита? Он же ядовит?

Аконит

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Для создания лекарства используют клубни растения, собирая их весной и осенью из-под снега. Все части растения содержат алкалоиды, в том числе аконитин — чрезвычайно токсичное вещество.

Кыргызские власти в лице президента Садыра Жапарова и главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева планируют применять иссык-кульский корень для лечения коронавируса.

Министр здравоохранения упоминал, что корень помогает при раке желудка и радикулите. Аконит входил в состав лекарства от ревматизма, однако все зависит от дозировки.

В то же время министр упомянул, что иссык-кульский корень может привести к смерти. Основные симптомы отравления аконитом: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания.

При приеме внутрь аконит понижает температуру, может вызывать аритмию, головокружение и судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.