Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности опровергла информацию о задержании бывшего первого замруководителя администрации президента Сооронбая Жээнбекова — Алмаза Кененбаева.

«Его не задерживали. Это дезинформация», — заявили Sputnik.kg в ГКНБ.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 17 апреля в доме Кененбаева провели обыск, а после его задержали сотрудники ГКНБ.

Кто такой Кененбаев?

Алмаз Кененбаев был назначен первым заместителем руководителя аппарата президента, когда президентом был Сооронбай Жээнбеков. До этого он шесть лет избирался депутатом Бишкекского горкенеша.

После смены власти в октябре 2020 года Кененбаев был освобожден со своей должности.