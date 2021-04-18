Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Два случая смерти зафиксировали в Бишкеке, один — в Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 549 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 244 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 158;

Чуйская область — 54;

Иссык-Кульская область — 16;

Ошская область — 5;

Таласская область — 5;

Джалал-Абадская область — 2;

Ош — 2;

Баткенская область — 2.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 91 883 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 134 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 86 907 пациентов.

За сутки среди медиков выявили четыре новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 354 медработников, из которых выздоровели всего 4 269.

Также штаб сообщил, что на 18 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 227 пациентов, из них 48 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 229 человека лечатся амбулаторно.