На КТРК показали сюжет про иссык-кульский корень, который президент Садыр Жапаров и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев предложили в качестве лекарства от коронавируса.

В качестве специалиста по растению в сюжете показали лжелекаря Хашима Зайналиева, который в 2016 году попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина скончалась в его клинике. Он также колол в половые органы женщин неизвестные смеси, а его попытки лечить онкологию жестко критикуются медикам, к которым его бывшие пациенты обращаются уже в куда более тяжелом состоянии.

«Я в шоке с КТРК. Это что творится у вас в головах, что вы показываете, у кого вы спрашиваете мнение?!» — написала на своей странице в фейсбуке член общественного совета минздрава и директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

«По государственному национальному каналу в 11 минутном сюжете впаривают про иссык-кульский корень, что это лекарство от всех болячек, даже от бронхита. От всего. Показывают какую-то эжешку-народного лекаря, которая говорит что уже 15 лет лечит корнем от всего. Потом говорят, что надо проконсультироваться со специалистами и показывают Хашима Зайналиева. Того самого, чья деятельность абсолютно незаконна. [..] Вы вообще соображаете, что вы делаете?! Пропаганда и реклама незаконной лечебной деятельности карается законом. Должна, по идее», — возмутилась журналистка телеканала «Апрель» Юлия Кулешова на своей странице в фейсбуке. Кулешова не раз снимала сюжеты про Зайналиева, которому официально нельзя заниматься медпрактикой — она доказывала, что несмотря на запрет, его клиника все также принимает пациентов.

Кто такой Зайналиев?

Осторожно, этот человек не имеет медицинской лицензии и соответствующего образования, он не может заниматься медпрактикой по закону и следование его советам может быть опасно для вашего здоровья.

У Зайналиева есть клиника и последователи, уверяющие, что его лечение им помогло. Однако мужчина не является медработником, не имеет медобразования, а заниматься медпрактикой ему запрещено законом.

В апреле 2019 года суд запретил знахарю Хашиму Зайналиеву лечить пациентов. Суд также обязал его выплатить штраф в 100 тысяч сомов.

Спустя неделю после решения суда в СМИ появилась информация, что Зайналиев уехал со своей семьей в Оман. Там ему якобы разрешили врачевание.

Хашим Зайналиев заявлял о прекращении своей практики в Кыргызстане и в июле 2017 года, обещая уехать на Ближний Восток, но вскоре журналисты обнаружили, что он продолжает принимать пациентов в своей клинике.

Зайналиев привлек внимание в 2016 году, когда попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина умерла. После этого минздрав и МВД попытались закрыть клинику, но у них ничего не получилось, так как семья погибшей отказалась писать заявление в милицию. Сам Зайналиев заявлял, что его от лечения больных «не остановит никто, кроме всевышнего Аллаха».

После резонанс вызвал случай, когда знахарь «лечил» девочку с раком крови, давая гарантию на ее излечение. Но девочке стало намного хуже и родители отвели ее к онкологам.

Закрыть клинику знахаря обещали еще в 2016 году. Зайналиева так и не смогли арестовать, потому что верящие ему люди препятствовали действиям милиции. Ни минздрав, ни МВД не смогли повлиять на его медпрактику.

В октябре 2020 года Зайналиев выступил на «Пятом канале» с заявлением о том, что он разработал протокол лечение коронавируса с помощью травы авран. Тогда он заявил, что пытается встретиться с Садыром Жапаровым, чтобы подробно ему рассказать о своем методе лечения коронавируса для того, чтобы минздрав принял его во внимание.

Зелье президента

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции выпил настойку из иссык-кульского корня (аконит или борец), пытаясь доказать его безопасность. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно крайне ядовито. Журналисту, снимавшему процесс принятия иссык-кульского корня, стало плохо после съемки — вероятно от паров настойки ядовитого растения.

На вопрос журналистов, сколько иссык-кульского корня в настойке, Бейшеналиев ответил, что они с президентом вместе варят иссык-кульский корень и только президент определяет дозу.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».