Медики, юристы и гражданские активисты потребовали привлечь министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева к уголовной ответственности за подвергание риску жизни и здоровье граждан Кыргызстана.

Они обратились с открытым обращением и направили его в Жогорку Кенеш и правоохранительные органы. Об этом сообщила специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Также они потребовали прекратить произвольное проведение клинических испытаний и изготовление препаратов, производство которых незаконно и может представлять собой серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

Юристы отметили, что согласно закону заниматься фармацевтической деятельностью без лицензии запрещено и перечислили множество законов, которые нарушил Бейшеналиев.

Врач Айсулуу Атаканова обратилась к членам научного совета КГМА, в Министерство образования и науки с просьбой провести расследование и отозвать ученое звание действующего министра здравсоцразвития Алымкадыра Бейшеналиева.

«Он дискредитировал научное сообщество Кыргызстана, дискредитировал сотни профессоров и тысячи кандидатов наук. Грош цена диссертациям и ученым званиям в Кыргызстане, если так можно потом поступать научным деятелям. Человек не только нарушил действующее законодательство, нарушил основной закон медицины — “не навреди”, но и всевозможные научные и этические нормы», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Председательница Общественного совета Минздравсоцразвития Бактыгуль Исраилова заявила, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — это вредительство и покушение на жизнь пациентов.

«То, что произошло в медобществе под руководством министра здравоохранения, это конечно треш! Самое страшное то, что, не получив согласия от пациентов, их травили, подвергая смертельной опасности. Это нарушение прав человека и умышленное причинение вреда здоровью», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Что произошло?

16 апреля глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев выпил на пресс-конференции разрекламированную президентом Садыром Жапаровым настойку иссык-кульского корня.

Там же он сообщил, что его уже применяют в нескольких больницах для борьбы с коронавирусом. Позже выяснилось, что пациентам давали эту настойку без их ведома — говоря, что это отхаркивающее.

При этом сам министр признает, что иссык-кульский корень может привести к смерти.

«Мы даем только врачам, которые ответственны за лечение больных этой жидкостью и они будут за это отвечать. Если человек выпьет в холодном виде, то в течение пяти минут умрет. Если, после того как он выпьет настойку, он выпьет холодную воду или съест мороженое — тоже человек умирает. Кыргызы применяют иссык-кульский корень традиционно, он веками нас лечил», — сказал министр.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Аконитин обладает судорожно-паралитическим действием, быстро поглощается через слизистые и кожу, еще быстрее — кишечником. Вызывает зуд и имеет анестезионные свойства.