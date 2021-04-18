Журналист-расследователь Болот Темиров в очередном выпуске своей авторской программы рассмотрел в участниках митинга против НПО и ЛГБТ сотрудников милиции.

15 апреля в Бишкеке прошли два митинга. Первый — против насилия в отношении женщин и за отставку министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Причиной митинга стало халатное отношение сотрудников милиции, приведшее к смерти похищенной Айзады Канатбековой.

Однако вскоре участники второго митинга против НПО и ЛГБТ сорвали акцию против насилия «Я не хочу быть убитой». Они преследовали и провоцировали участников первого митинга, а также угрожали журналистам.

Болот Темиров разглядел в участниках второго митинга сотрудников милиции. Он считает, что глава МВД организовал этот митинг и отправил своих подчиненных, чтобы они помешали проведению акции за его отставку.

«Нам поступило сообщение, что каждому из милиционеров дали задание сверху — привести с собой еще по пять человек», — рассказывает он.

Чтобы проверить эту информацию, команда Temirov Live собрала все видео из соцсетей с того дня и внимательно рассмотрели провокаторов.

В одном из командовавших на том митинге узнали начальника отдела ГУУР Чынгыза Иманалиева, в другом — начальника отдела ГУБОП Нурдина Чолпонкулова. Также были замечены сотрудники ГУБОП Эрмек Тешебаев и Самат Алсеитов, а также бывший начальник Иссык-Кульского УВД Жалил Илипбаев.

«А в этом высоком человеке мы смогли опознать замглавы Октябрьского РОВД Азиза Бекназарова. По сравнению с фотографиями из соцсетей он сильно пополнел», — говорит Темиров.

Также, по словам расследователя, активное участие в провокации принимали участие ветераны МВД. Среди прочих был замечен и начальник 10-отдела Первомайского РОВД Турусбек Касымакунов, который отстаивал запрет на митинг в суде.

Однако, пресс-служба МВД опровергла заявление Болота Темирова о том, что второй митинг собрали сотрудники милиции.

«Все высказывания являются домыслами и слухами. Действительно на видео есть сотрудники МВД, но однако надо отметить, что данные сотрудники прибыли на мирный митинг во время обеденного перерыва по своей инициативе и, наоборот, следили за тем, чтобы между митингующими двух сторон не произошел конфликт», — заявили в МВД.

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