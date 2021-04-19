Два дня назад на водно-распределительном узле «Головной», который расположен в селе Аксай Баткенского района, возник конфликт кыргызстанцев с гражданами Таджикистана.

Двусторонние переговоры по разрешению конфликта продолжаются и сегодня, 19 апреля.

Что произошло?

Пограничная служба при ГКНБ сообщила, что сотрудники Баткенского областного водоканала ремонтировали главный водораспределительный пункт на реке Ак-Суу. Некоторое время спустя, туда прибыли около 50 жителей соседнего таджикского села Ходжаи-Аъло.

Граждане Таджикистана потребовали прекратить ремонтные работы, и в дальнейшем предложили делать ремонт совместно. Возник спор, таджикистанцы начали кидаться камнями в сторону работников водоканала.

Но при этом, пресс-секретарь полномочного представительства Баткенской области Чолпон Бердикулова, опровергла информацию о том, что граждане Таджикистана применили силу.

«Эта информация не соответствует действительности. Массовый конфликт не допустили. Об этом официально сообщили в УВД Баткенской области и сказали, что у них есть подтверждающее видео», — сказала Бердикулова.

После инцидента местные власти двух стран провели двусторонние переговоры и решили приостановить проводимые работы на «Головном».

Сейчас главный водораспределительный пункт на реке Аксай под контролем пограничников и милиции.

Что известно про пункт «Головной»?

«Головной» расположен в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Объем воды в водохранилище составляет 90 млн кубов, его длина 5 км. Водохранилище обеспечивает водой 11 тыс гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива.

На основе соглашения, принятого в 1991 году, 37% воды из Торткульского канала использует Кыргызстан, 63% — Таджикистан. В 2014 году во время распределения воды между жителями двух стран возник конфликт, который перерос в перестрелку. Из-за этого водохранилище было взято под контроль со стороны МВД Кыргызстана.

Сообщение Марипова

Торткульское водохранилище

Улукбек Марипов 3 февраля на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что начало канала, который вливается в Торткульское водохранилище, передано Таджикистану. Это сообщение вызвало недовольство среди жителей Баткенской области и они потребовали официальное разъяснение от Марипова.

На следующий день, 4 февраля, отдел информационного обеспечения аппарата правительства сообщил, что все каналы, которые вливаются в Торткульское водохранилище, принадлежат Кыргызстану.

Несмотря на это, 5 февраля около 100 человек провели акцию протеста перед полпредством Баткенской области. Они требовали извинений от Марипова за предоставление недостоверной информации.

7 февраля в своем обращении премьер-министр уточнил, что он имел в виду совсем другой канал, который называется «Кайырма», принадлежащий соседнему государству, находящийся в 500-600 метрах выше канала «Головной».

Но 8 февраля перед домом правительства был проведен еще один митинг по поводу обращения Марипова. Активисты объединения «Пограничный контроль» требовали извинений от Марипова, так как его объяснения, по их словам, были не достаточными.

Также МИД Таджикистана обратился к кыргызским политикам, «чтобы они были осторожными в высказываниях», когда речь идет о вопросах кыргызско-таджикской границы.

Позже правительство сообщило о рассмотрении вопроса перехода статуса Торткульского водохранилища из категории «важных стратегических объектов» в категорию «особо важные стратегические объекты».