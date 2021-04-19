Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что по результатам заседания 18 апреля Бишкекская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней по референдуму на семи участках.

Так, по данным БТИК, пересчет бюллетеней пройдет на УИК 1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336 и 1339. Решение БТИК было принято на основании жалоб, которые подал «Клооп» и ряд политических партий.

Кроме этого, на этом же заседании БТИК признала недействительными итоги голосования по выборам депутатов местных кенешей на избирательном участке №1158. Также на участке №1343 недействительными признали итоги голосования по выборам депутатов и референдума.

Как сообщила юристка «Клоопа» Фатима Якупбаева, на участке №1158 были признаны недействительными итоги из-за вброса бюллетеней.

На участке № 1343 итоги аннулировали из-за нескольких нарушений. Председатель избирательного участка запрещала вести съемку и незаконно удалила наблюдателей «Клоопа». Кроме этого, на том же участке член избирательной комиссии опускал бюллетени за избирателей в урну.

Вместе с этим БТИК также вынесла предупреждения по 24 избирательным участкам.

Выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции прошли в Кыргызстане 11 апреля. На них наблюдатели «Клоопа» выявили более 800 различных нарушений — от нарушения тайны голосования до возможного подкупа избирателей.