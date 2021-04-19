Пресс-служба Первомайского райсуда сообщила «Клоопу», что 19 апреля экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбек Калмуратов отпущен под домашний арест до 30 мая. Он проходит обвиняемым в получении взятки вместе с экс-замглавы финпола Эмилем Жамгырчиевым в деле о контрабанде утиного филе.

По данным издания 24.kg, на заседании суда потерпевший Эмир Эмилканов заявил, что не имеет претензий к обвиняемым.

«Сумма ущерба, причиненная мне, составляет $27 тысяч. Все деньги мне вернули. Сейчас у меня нет к обвиняемым претензий», — сказал он.

Ранее, 8 февраля, Первомайский райсуд отпустил под домашний арест Жамгырчиева, потому что он выплатил государству 20 млн сомов.

Дело о контрабанде утиного филе

Скандал с участием бывшего замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева разразился в 2019 году. Тогда предприниматель Эмир Эмилканов написал заявление в ГКНБ, в котором заявил, что у него с партнерами возникли проблемы с реализацией утиного мяса, доставленного из Китая. Из-за этого он обратился к замруководителя аппарата правительства Бакыту Калмуратову за содействием.

По словам предпринимателя, после этого Жамгырчиев через Калмуратова потребовал у него $50 тысяч.

Замглавы ГСБЭП Жамгырчиев назвал заявление предпринимателя «полным абсурдом». Он отметил, что помочь с реализацией задержанного утиного филе было невозможно, потому что после суда всю партию утилизировали по нормам Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, «Тазалыка» и Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его словам, он знал о том, что Эмилканов обвиняет его и других чиновников в вымогательстве $50 тысяч, но подчеркнул, что вообще не знаком с этим человеком.

Спустя год в октябре 2020 года экс-замглавы финпола Эмиля Жамгырчиева и экс-замглавы аппарата кабмина Бактыбека Калмуратова арестовали и доставили на допрос по делу о контрабанде утиного филе.

«По собранным материалам было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей “Получение взятки” Уголовного кодекса», — отметили тогда в антикоррупционной службе ГКНБ.