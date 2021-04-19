Фото: пресс-служба ГКНБ

Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что в Оше задержали мужчину, который пытался продать три шкуры снежного барса за $4,5 тысячи.

По данным ГКНБ, мужчина купил шкуры убитого барса у гражданина Таджикистана. Материалы дела зарегистрировали в ЕРПП по статье «Уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу». Следствие по делу продолжается.

Снежный барс занесен в «Красную книгу» Кыргызстана как редкий вид животных, а за его отстрел и продажу шкуры грозит штраф до 1,5 миллиона сомов. Барса внесли в Красную книгу в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».