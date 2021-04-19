Обновлено в 20:34

Из аккаунтов президента Садыра Жапарова в социальных сетях Facebook и Instagram исчезли публикации о лечении ядовитым иссык-кульским корнем.

Публикация в Facebook от имени Жапарова появилась 11 апреля. Вместе с этим появилось и видео, на котором несколько человек разливали по бутылкам отвар из иссык-кульского корня. 19 апреля общественность обнаружила, что публикации со страниц президента исчезли.

Позже издание «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу Facebook сообщил, что посты были удалены самой социальной сетью из-за «неверной информации».

«Мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике», — говорится в ответном письме Facebook.

Аппарат президента с ссылкой на пресс-секретаря главы государства Галину Байтерек 19 апреля сообщил, что посты об иссык-кульском корне на страницах Садыра Жапарова в социальных сетях удалены без «внешнего вмешательства».

«Указанные посты удалены по собственной инициативе, без “внешнего вмешательства”. Вместе с этим отмечаем, что со стороны Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики будут продолжены научно-исследовательские работы по данному направлению», – цитирует Байтерек аппарат президента.

Ранее Жапаров опубликовал материалы о возможности использования ядовитого иссык-кульского корня на своих личных страницах, что вызвало общественный резонанс. Позже со словами Жапарова согласился и глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев заявил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

Вместе с этим на государственном канале КТРК показали сюжет про иссык-кульский корень, на котором в качестве специалиста по растению в сюжете показали лжелекаря Хашима Зайналиева. На него дважды заводили уголовные дела по статье «Незаконное врачевание» но потерпевшие или их родственники отказывались от претензий.

В 2019 году по требованию Генпрокуратуры Октябрьский райсуд запретил знахарю Зайналиеву лечить пациентов, также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч сомов. Решение о запрете на лечебную деятельность Зайналиеву позже оставил в силе и Бишкекский горсуд.

После этого комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».