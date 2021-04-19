В селе Кара-Добо учителю физкультуры средней школы имени Мамасалы Тешебаева вынесли выговор. На прошлой неделе мужчина таскал за ухо и избил ученика 8 класса, за то, что тот просматривал журнал без разрешения.

По словам директора Гульшайыр Карамовой, было проведено специальное совещание, на котором учитель попросил прощения у родителей ученика.

«У учителя физкультуры очень много похвальных грамот. Все это было учтено, и в первый раз сделан выговор. Если такое повторится, то он будет уволен», — объяснила Карамова.

По словам Карамовой, ученик вошел в учительскую и просматривал журнал. Это увидел учитель физкультуры. Когда он вошел, в учительской никого не было. Карамова говорит, что учитель в целях воспитания «просто потер» подростку ухо.

После этого ученик был доставлен в Кара-Суйскую территориальную детскую больницу. На данный момент ребенок проходит лечение дома.

В УВД Оша сообщили, что на основе инцидента заведено дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Статья предусматривает выплату штрафа в размере от 30 до 60 тысяч сомов. Как только будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, будет определен размер штрафа.

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