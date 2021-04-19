В парламенте на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 19 апреля обсудили действия главы минздравсоцразвития Алымкадыра Бейшеналиева.

Что сделал Бейшеналиев?

После того, как президент Садыр Жапаров в своих социальных сетях заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за день-два на начальной стадии» с помощью иссык-кульского корня, Бейшеналиев в прямом эфире выпил эту настойку. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно смертельно ядовито.

Бейшеналиев также заявил, что медики уже дают эту настойку больным коронавирусом и другими болезнями. Он даже пообещал включить эту настойку в новый протокол лечения COVID-19, но этого пока не произошло.

Кроме того, на гостелеканале КТРК показали сюжет про иссык-кульский корень, на котором в качестве специалиста по растению в сюжете показали лжелекаря Хашима Зайналиева. На него дважды заводили уголовные дела по статье «Незаконное врачевание»* но потерпевшие или их родственники отказывались от претензий.

*В частности, в 2016 году на операционном столе в клинике Зайналиева умерла онкобольная пациентка, которой он пытался удалить грудь без наркоза. В 2019 году по требованию Генпрокуратуры Октябрьский райсуд запретил знахарю Зайналиеву лечить пациентов, также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч сомов. Решение о запрете на лечебную деятельность Зайналиеву позже оставил в силе и Бишкекский горсуд.

Недоверие Бейшеналиеву

По словам депутата Жанара Акаева, пропаганда лечения COVID-19 настойкой иссык-кульского корня, и привлечение в качестве специалиста знахаря с плохой репутацией недопустимы.

«Мы стали посмешищем. У нас что, врачей нет? Наши государственные СМИ также пропагандируют иссык-кульский корень. Всемирные ученые не могут найти лечение, а мы нашли. Это просто издевательство. Если пациенту полегчает, то скажут, что вылечился от иссык-кульского корня. А если умрет, то скажут, что от коронавируса. За это никто не будет отвечать, это большой риск. Мы должны предложить премьер-министру снять с должности такого министра, вместо него должен прийти компетентный министр. Необходимо ему выразить недоверие», – отметил депутат.

Однако, сам министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев не пришел на заседание парламентского комитета. Акаев предложил не рассматривать вопросы без министра.

«Это правительство мы формировали. Конституция новая не начала еще действовать*. Значит, они нам подотчетны», – сказал он.

*Депутат Акаев упомянул новую Конституцию, потому что, по ее проекту, полномочия главы государства значительно расширяются. Правительство и главы министерств будут отчитываться не перед парламентом, а напрямую перед президентом.

Депутатка Евгения Строкова также предложила вопросы к минздраву с повестки дня. Она отметила, что их ставили на повестку с условием того, что глава минздрава придет на заседание.

«Я понимаю, у него важная задача, он развивает аконит. Он глава ведомства. Я предлагаю снять и отложить до следующего заседания вопросы здравоохранения. Он выступает и говорит про депутатов “кто они такие”. Еще раз повторюсь, мы — представители народа. Мы потом будем рассматривать, кто он такой», – сказала она.

Представитель правительства в профильном комитете сказал, что Бейшеналиев находится с командировкой в Оше на открытии инфекционной больницы.

«Я предлагаю выразить недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. Это связано не только с тем, что он не пришел на заседание комитета. Он своими последними действиями опозорил кыргызскую медицину на весь мир. Он поддерживает знахарей, пропагандирует лечение коронавируса иссык-кульским корнем», – сказал он.

В результате голосования члены комитета решили не рассматривать повестку без Бейшеналиева и проголосовали за выражение недоверия министру.

На заседании присутствовали Гулькан Молдобекова, Жанар Акаев, Евгения Строкова, Альфия Самигуллина, Чынара Урумкалиева, Айбек Осмонов, Бактыбек Райымкулов, Шайлообек Атазов и Бейшеналы Нурдинов.

Теперь отдел комитета направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову. Он примет решение о том, будет ли Бейшеналиев находиться на посту главы минздравсоцразвития.

Ранее медики, юристы и активисты уже обратились к Жогорку Кенешу и правоохранительным органам с требованием прекратить опыты над больными и привлечь главу минздрава к уголовной ответственности.

Бейшеналиев на это заявил, что понимает свою ответственность, назначая лечение иссык-кульским корнем. По его словам, лечение больных с COVID-19 аконитом продолжится, так как никто не отравился, и побочных эффектов замечено не было.

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Иссык-кульский корень

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Для создания лекарства используют клубни растения, собирая их весной и осенью из-под снега. Все части растения содержат алкалоиды, в том числе аконитин — чрезвычайно токсичное вещество.

Кыргызские власти в лице президента Садыра Жапарова и главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева планируют применять иссык-кульский корень для лечения коронавируса.

Бейшеналиев на пресс-конференции даже выпил настойку из иссык-кульского корня, пытаясь доказать его безопасность. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно крайне ядовито.

В то же время министр упомянул, что иссык-кульский корень может привести к смерти. Основные симптомы отравления аконитом: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания.

При приеме внутрь аконит понижает температуру, может вызывать аритмию, головокружение и судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

На вопрос журналистов, сколько иссык-кульского корня в настойке, Бейшеналиев ответил, что они с президентом вместе варят иссык-кульский корень и только президент определяет дозу.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».