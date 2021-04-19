По словам Бейшеналиева, лечение больных с COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем продолжается, так как никто не отравился и побочных эффектов замечено не было.

«Никаких отравлений и побочных эффектов. Потому что дозу мы сами подбираем. И давайте не будем называть его иссык-кульским корнем, или уу коргошун. Международное название — аконит. Во всем мире его раньше применяли при онкологических заболеваниях, кожных, туберкулезе и других. Я вчера разговаривал со многими научными работниками России. Они тоже удивляются: “Во всем мире ищут лечение от COVID-19, а если вы получаете хорошие результаты, почему такой резонанс”. Мы сейчас клинические испытания сделаем и доложим», — сказал он в интервью ИА 24.kg

Про согласие пациентов

На пресс-конференции 16 апреля Бейшеналиев сообщил, что аконит уже применяют в нескольких больницах для борьбы с коронавирусом. Позже выяснилось, что пациентам давали эту настойку без их ведома — говоря, что это отхаркивающее средство.

По словам министра, все медработники, которые давали аконит больным, должны были объяснять пациентам, что им дают аконит, и брать у них согласие на применение этого средства.

«На кыргызском языке аконит называется уу коргошун [буквально переводится как “свинцовый яд”], и когда они услышат это, многие не поймут и не захотят лечиться. Тот же клексан, если сказать «уу клексан», что яд там есть, тоже откажутся. Поэтому со вчерашнего дня я сказал всем медикам называть “аконит”», — сказал Бейшеналиев.

Также он заявил, что испытания аконита проводили во время второй волны коронавируса. Сам министр ранее говорил, что вторая волна коронавируса в Кыргызстане началась в октябре.

«Это было в Токмаке. Список хочу полный опубликовать, любой журналист может сходить домой и спросить у людей, говорили им или нет, подписывали они что-то или нет», — сказал чиновник.

Про свою отставку

Также Бейшеналиев рассказал о том, когда уйдёт со своего поста. По его словам, он уйдёт с поста министра здравоохранения, когда поднимет зарплаты медработникам на 200%.

«Я за короткое время сделал реформу. Подниму зарплату на 200% и тогда уйду. В ближайшее время я подниму зарплату медикам на 200%. Бюджет у нас пустой, но я нашел деньги, которые чиновники тратили налево и направо. С 1 апреля первичному звену уже подняли зарплату на 100%*, с 1 июля поднимем остальным на 50%. Спросите, где нашел? Я нашел. Сейчас я в командировке в Оше, каждую больницу хочу посмотреть и найти деньги, которые воруют наши чиновники», — сказал он.

* На 100% с 1 апреля подняли зарплату только работникам ЦСМ. Так базовый оклад увеличили с 5 тысяч сомов до 10 тысяч. Но в тоже время им отменили доплаты по результатам оценки работы на основе индикаторов. Семейные врачи благодаря доплатам за индикаторы получали 25-30 тысяч сомов в месяц.

Читать по теме: Как минздрав собирается оптимизировать больницы? Объясняем

Ранее медики, юристы и активисты обратились к Жогорку Кенешу и правоохранительным органам с требованием прекратить опыты над больными и привлечь главу минздрава к уголовной ответственности. Бейшеналиев на это заявил, что понимает свою ответственность, назначая лечение иссык-кульским корнем.

«Кто они такие, чтобы требовать? Они хоть знают, что такое докторская диссертация, что такое профессор? Я, назначая это [аконит], понимал свою ответственность. Я — хирург, и никогда не боюсь и не убегаю от ответственности. То, что сейчас во всем мире назначают от COVID-19, это законно? Не зная этиологии, причин, везде назначают что хотят. Тогда всех медиков надо посадить за июльские события. Назначали антибиотики, говорили, что помогают, а на самом деле не надо было назначать, от них все умерли», — возмутился Алымкадыр Бейшеналиев.

Иссык-кульский корень

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Для создания лекарства используют клубни растения, собирая их весной и осенью из-под снега. Все части растения содержат алкалоиды, в том числе аконитин — чрезвычайно токсичное вещество.

Кыргызские власти в лице президента Садыра Жапарова и главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева планируют применять иссык-кульский корень для лечения коронавируса.

Бейшеналиев на пресс-конференции даже выпил настойку из иссык-кульского корня, пытаясь доказать его безопасность. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно крайне ядовито.

В то же время министр упомянул, что иссык-кульский корень может привести к смерти. Основные симптомы отравления аконитом: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания.

При приеме внутрь аконит понижает температуру, может вызывать аритмию, головокружение и судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Журналисту, снимавшему процесс принятия иссык-кульского корня, стало плохо после съемки — вероятно от паров настойки ядовитого растения.

На вопрос журналистов, сколько иссык-кульского корня в настойке, Бейшеналиев ответил, что они с президентом вместе варят иссык-кульский корень и только президент определяет дозу.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

Читать по теме: Зелья Северуса Снейпа, яд для охоты у древних галлов и лекарство от коронавируса Садыра Жапарова. Где используется аконит и что это такое?

«Лечение коронавируса иссык-кульским корнем — это покушение на жизнь пациентов». Медики, юристы и активисты потребовали привлечь главу минздрава к уголовной ответственности