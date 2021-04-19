Владельцы автомашин с абхазскими номерами 19 апреля снова вышли на митинг. По данным информагентства «Апрель», около 100 человек у Дома правительства требуют, чтобы к ним вышел премьер-министр Улукбек Марипов.

Видео: «Апрель».

Митингующие вывесили плакаты на своих автомобилях с обращением к президенту Садыру Жапарову, в которых просят решить проблемы с переоформлением абхазских машин.

К Дому правительства позже подошли сотрудники милиции — они просили собравшихся не сигналить, иначе митинг не будет считаться мирным.

Что не так с абхазскими автомашинами?

19 марта Таможенная служба сообщила о том, что служба задержала десять автомобилей с регистрационными номерными знаками Абхазии под управлением граждан Кыргызстана.

В тот же день владельцы машин с абхазскими номерами вышли на первый митинг на площадь в центре Бишкека.

А 21 марта ГТС рекомендовала кыргызстанцам не приобретать автомобили из Абхазии и не эксплуатировать их без таможенного оформления и постановки на первичный учет в Кыргызстане.

По ее данным, ввоз машин на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный госучет уголовно наказуем. До этих действий машины подлежат помещению в зоны таможенного контроля на склады временного хранения.

После этого, 23 марта около 80 владельцев машин с абхазскими номерами вышли на митинг к Дому правительства. Они потребовали, чтобы правительство разрешило ездить на машинах, которые уже ввезены в Кыргызстан.

30 марта им разрешили эксплуатировать эти автомобили, однако вопрос с переоформлением так и не был решен.

Республика Абхазия — самопровозглашенная республика, которая де-юре является частью Грузии. Ее независимость признана только несколькими странами мира, включая Россию. Кыргызстан не признавал ее независимость.

Кроме того, Абхазии ни в одном международном реестре нет, поэтому зарегистрировать эти машины в Кыргызстане практически невозможно.

Фото на заглавной странице: «Апрель».