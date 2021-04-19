Журналист «Апреля» Канат Каниметов сообщил, что сотрудники милиции разыскивали его в родном доме в Балыкчи пару недель назад. По его словам, родственники, проживающие в этом доме не сразу сообщили ему об этом, так как боялись прослушки.

«Свой визит они объяснили тем, что я, якобы, игнорирую повестки на допрос и сверху поступила команда установить мое местонахождение. Какой бред. На допрос в ГКНБ, как вы все знаете, меня вызывали только один раз, и я без проблем пришел. Причем было это 11 марта — то есть полтора месяца назад», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Каниметов добавил, что один из милиционеров пугал ее родственницу тем, что проведет в доме обыск, а позже просили подписать документ о том, что журналист там не живет. Когда она отказалась, силовики потребовали, чтобы на следующий день женщина пришла в РОВД и написала объяснительную.

Кроме этого, по словам журналиста, сотрудники местного РОВД опрашивали и соседей, пытаясь узнать про него и его родных.

«На каком основании проводят следственные мероприятия? В моем отношении уже возбуждено дело и только я об этом не знаю? Зачем они это делают? Я что, преступник? Я кого-то убил или ограбил? Я понимаю, что все это так или иначе связано с тем, что телеканал «Апрель» критикует действующий режим. И что? Теперь каждого встречного-поперечного будете так давить?» — возмутился Каниметов.

В УВД Иссык-Кульской области заявили редакции «Клоопа», что они не могут комментировать эту ситуацию, так как следственным производством Каниметова занимается Госкомитет нацбезопасности. Однако в ГКНБ пока не прокомментировали ситуацию.

Кто такой Каниметов?

Канат Каниметов — журналист телеканала «Апрель», который активно освещал дело «Белизгейт», связанное с бывшим главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым. 11 марта журналиста вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по этому делу. В период «Белизгейта» журналист работал на КТРК.

После допроса журналист сообщил, что следователь угрожал ему уголовным делом.

«Есть все основания полагать, что ГКНБ копает и под меня тоже. Потому что мне задавали такие вопросы, которые обычно задают обвиняемым или свидетелям чей статус вскоре может измениться», — сказал тогда Каниметов.

Позже он сообщил, что юристы подали жалобу на действия следователя Госкомитета нацбезопасности, который его допрашивал, но суд их жалобу не удовлетворил.

«Белизгейт»

В 2016 году Абдиль Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что противники инициированных президентом Алмазбеком Атамбаевым поправок в Конституцию — депутаты «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов — владели акциями сотового оператора «Мегаком».

В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз. Этот скандал вошел в историю, как «Белизгейт».

Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.

В 2021 году стало известно, что Абдиля Сегизбаева хотят привлечь к ответственности за распространение фальшивых документов по «Белизгейту» — к этому времени бывший глава ГКНБ успел вступить в конфликт с Садыром Жапаровым, которого жестко критиковал во время президентских выборов.