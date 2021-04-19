Глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что ведомство дает настойку иссык-кульского корня не только больным COVID-19, но и онкобольным на четвертой стадии (неизлечимым).

По его словам, минздрав дает настойку, если пациенты сами обращаются к ним.

«Любой хирург, любой врач пациентов с четвертой стадией всегда отправлял на лечение к знахарям, которые лечили иссык-кульским корнем. Они обращаются, потому что не знают дозу. А мы-то готовый [отвар] даем», — сказал Бейшеналиев изданию Kaktus.Media.

Иссык-кульский корень

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Кыргызские власти в лице президента Садыра Жапарова и главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева планируют применять иссык-кульский корень для лечения коронавируса.

Бейшеналиев на пресс-конференции даже выпил настойку из иссык-кульского корня, пытаясь доказать его безопасность. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно крайне ядовито.

В то же время министр упомянул, что иссык-кульский корень может привести к смерти. Основные симптомы отравления аконитом: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания.

При приеме внутрь аконит понижает температуру, может вызывать аритмию, головокружение и судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Журналисту, снимавшему процесс принятия иссык-кульского корня, стало плохо после съемки — вероятно от паров настойки ядовитого растения.

На вопрос журналистов, сколько иссык-кульского корня в настойке, Бейшеналиев ответил, что они с президентом вместе варят иссык-кульский корень и только президент определяет дозу.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

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