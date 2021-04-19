Председатель ГКНБ и глава делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы Камчыбек Ташиев 19 апреля встретился с жителями Кара-Суйского района Ошской области. Они выступают против передачи 50 гектаров земли у Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. На встречу пришли сотни людей.

На встрече жители сельского округа Савай, которое находится вблизи Кемпир-Абадского водохранилища, возмутились решением властей передать Узбекистану 50 гектаров земли.

* На встрече с жителями Узгенской области 30 марта Ташиев сообщил, что Узбекистану переданы 50 гектаров земли в начале плотины Кемпир-Абадского хранилища. Вместо них Кыргызстан получил земли на другой территории.

Что сказал Ташиев

В начале встречи Ташиев говорил, что по условиям соглашения Кыргызстану придётся отдать эти 50 гектаров. К концу встречи он изменил своё мнение: он пообещал жителям ещё раз съездить в Ташкент и изменить условия обмена земель.

«20 из 50 гектаров Узбекистан уже оградил. Я предложу им [Узбекистану] не ограждать все 50 гектаров. Предложу обменять не 50 гектаров, а 20 гектаров [у водохранилища], которые они уже оградили. Теперь я поеду в Узбекистан и предложу этот вариант […] Если мы отдадим 20 гектаров земли здесь, значит, в другом месте — Узгенском районе — возьмем 20 гектаров. Будет только обмен территориями […] Мы постараемся убедить наших коллег в Ташкенте», — сказал он.

По словам Ташиева, Узбекистан просит именно этот участок в целях обеспечения безопасности водохранилища.

16 апреля около 100 жителей села Ынтымак Кара-Суйского района установили юрты возле Кемпир-Абадского водохранилища и потребовали, чтобы к ним приехал Ташиев.

Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном

23 марта Камчыбек Ташиев вылетел на переговоры в Ташкент. А 26 марта глава ГКНБ сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан решили на 100% все приграничные вопросы.

По соглашению с Узбекистаном Кыргызстану перешли:

105 гектаров на участке Кок-Cерек;

212 гектаров на участке Баястан;

100 гектаров на участке Ак-Таш;

25 тысяч гектаров на участке Кара-Белес — он раньше отошел от Кыргызстана Узбекистану, а теперь его вернули;

35 гектаров на горе Ункур-Тоо (Унгар-Тоо).

В обмен на это Узбекистану полностью перешло Орто-Токойское водохранилище в Джалал-Абадской области. В результате двусторонних переговоров Кыргызстану разрешено использовать 5% воды в Орто-Токое.

Кыргызско-узбекская граница

Конфликты из-за несогласованных границ между Узбекистаном и Кыргызстаном начались сразу после развала Советского Союза. В советское время административная граница этих стран была очерчена без учета рельефа местности.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров. Из них описано 1170 км или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует 9 спорных территорий, там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Сейчас на территории Кыргызстана остаются четыре узбекских анклава — Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Таш-Добе. В Узбекистане есть один кыргызский анклав Барак площадью в четыре квадратных километра. Периодически там происходят конфликты.

Последний конфликт по спорной горе Унгар-Тоо и спорному Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу произошел в августе 2016 года.

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«Не будет ни победившей, ни проигравшей стороны». Ташиев встретился с жителями Узгена и подтвердил передачу водохранилища Узбекистану