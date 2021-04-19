Посольство России в Кыргызстане сообщило, что для прилетающих в Россию кыргызстанцев начало действовать новое правило для въезда.

Так, согласно постановлению правительства России, по прилету кыргызстанцы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Само приложение доступно в Google Play для телефонов с системой Android и в AppStore для телефонов на системе iOS.

Правила для вылетающих граждан:

Скачать приложение «Путешествую без COVID-19» на свой телефон;

Сдать тест на COVID-19 в лаборатории из списка, который есть в приложении (пока таких лабораторий всего десять — две в Оше и восемь в Бишкеке);

Представить лаборатории сведения для заполнения анкеты и указать номер телефона, на котором установлено приложение;

Сканировать с помощью приложения QR-код, указанный в заявлении.

При посадке предъявить QR-код на экране мобильного телефона, используя приложение.

При этом, тест на COVID-19 должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до вылета. В посольстве отметили, что «правило распространяется на всех пассажиров».

Кыргызстан включили в цифровую платформу «Путешествуй без COVID-19» в марте 2021 года. Тогда начальник Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова сообщила, что платформа обеспечивает надежный контроль на международном уровне.

Кроме этого ранее премьер-министр Улукбек Марипов поручил внести предложение по увеличению числа лабораторий, которые будут включены в приложение.

Приложение «Путешествуй без COVID-19» уже доступно для скачивания в Кыргызстане. Сейчас оно работает в нескольких странах ЕАЭС: России, Беларуси Армении и Кыргызстане.