Аппарат президента с ссылкой на пресс-секретаря главы государства Галину Байтерек 19 апреля сообщил, что посты об иссык-кульском корне на страницах Садыра Жапарова в социальных сетях удалены без «внешнего вмешательства».

«Указанные посты удалены по собственной инициативе, без “внешнего вмешательства”. Вместе с этим отмечаем, что со стороны Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики будут продолжены научно-исследовательские работы по данному направлению», – цитирует Байтерек аппарат президента.

При этом, в официальном сообщении не объяснили причины удаления публикаций.

Ранее 19 апреля из аккаунтов президента Садыра Жапарова в соцсетях Facebook и Instagram исчезли публикации о лечении ядовитым иссык-кульским корнем.

Публикация в Facebook от имени Жапарова появилась 11 апреля. Вместе с этим появилось и видео, на котором несколько человек разливали по бутылкам отвар из иссык-кульского корня. 19 апреля общественность обнаружила, что публикации со страниц президента исчезли.

Публикации о настойке иссык-кульского корня со страниц президента исчезли

Позже «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу Facebook сообщил, что посты были удалены самой социальной сетью из-за «неверной информации».

«Мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике», — говорится в ответном письме Facebook.

Иссык-кульский корень

Ранее Жапаров опубликовал пост о возможности использования ядовитого иссык-кульского корня на своих личных страницах, что вызвало общественный резонанс. Позже со словами Жапарова согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев заявил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

Вместе с этим на государственном канале КТРК показали сюжет про иссык-кульский корень, на котором в качестве специалиста по растению в сюжете показали лжелекаря Хашима Зайналиева. На него дважды заводили уголовные дела по статье «Незаконное врачевание» но потерпевшие или их родственники отказывались от претензий. В 2019 году суд запретил знахарю Зайналиеву лечить пациентов.

Комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 19 апреля предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».