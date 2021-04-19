В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержаны трое из четверых подозреваемых в похищении для принудительного вступления в брак 18-летней девушки. Об этом сообщила пресс-службы УВД Джалал-Абадской области.
Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области сообщила, что среди задержанных есть и 17-летний парень по имени «Бека». По словам потерпевшей, которую подозреваемые в похищении оставили на дороге, а сами скрылись, попытка похищения была его инициативой.
Парень решением суда взят под стражу на один месяц. Остальные два его соучастника были освобождены после допроса.
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Автомашина Daewoo Matiz, на которой девушку похищали, также обнаружена и помещена на штрафстоянку в качестве вещественного доказательства. Также назначена судебно-медицинская экспертиза — для того, чтобы выявить получила ли потерпевшая телесные повреждения.
Факт был зарегистрирован по статье «Похищение с целью вступления в брак», продолжаются следственные мероприятия.
Убийство Айзады
Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета, и уехали в неизвестном направлении.
Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.
По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.
Похищение и убийство Айзады вызвало резонанс в обществе. В Бишкеке и Оше прошли мирные митинги, собравшиеся требовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.
К вечеру 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.
10 апреля стало известно, что были наказаны 44 милиционера. 12 из них были уволены, в том числе начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.