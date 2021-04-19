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В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержаны трое из четверых подозреваемых в похищении для принудительного вступления в брак 18-летней девушки. Об этом сообщила пресс-службы УВД Джалал-Абадской области.

Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области сообщила, что среди задержанных есть и 17-летний парень по имени «Бека». По словам потерпевшей, которую подозреваемые в похищении оставили на дороге, а сами скрылись, попытка похищения была его инициативой.

Парень решением суда взят под стражу на один месяц. Остальные два его соучастника были освобождены после допроса.

Автомашина Daewoo Matiz, на которой девушку похищали, также обнаружена и помещена на штрафстоянку в качестве вещественного доказательства. Также назначена судебно-медицинская экспертиза — для того, чтобы выявить получила ли потерпевшая телесные повреждения.

Факт был зарегистрирован по статье «Похищение с целью вступления в брак», продолжаются следственные мероприятия.

Убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета, и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Похищение и убийство Айзады вызвало резонанс в обществе. В Бишкеке и Оше прошли мирные митинги, собравшиеся требовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

К вечеру 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

10 апреля стало известно, что были наказаны 44 милиционера. 12 из них были уволены, в том числе начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.