Лидер партии «Ак Бата» и экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев на своей странице в Фейсбуке написал, что партию «Эмгек» нужно снять с выборов в столичный горкенеш (БГК) из-за подкупа голосов.

Но в «Эмгек» в ответ заявили, что обвинения в её адрес — «клевета».

Что говорит Тюлеев?

По словам Тюлеева, «Эмгек» подкупил домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирая и уничтожая чужие агитационные материалы.

«[“Эмгек”] Воздействовали на горожан, раздавали продуктовые пакеты, на выездных голосованиях прямо указывали пенсионерам за кого голосовать. Все эти факты публиковались в СМИ, но тем не менее меры не приняты», — написал экс-мэр.

Также по данным Тюлеева, был массовый подкуп на рынке «Дордой»*, путем приобретения патентов в эти недели.

* Основателем и лидером партии «Эмгек» является бизнесмен Аскар Салымбеков. Ему и его семье принадлежит рынок «Дордой».

«По сообщениям сторонников, работающих на рынке, было зафиксировано массовое приобретение патентов, которое не случалось ранее. Это косвенно может свидетельствовать о подкупе. Требую тщательного расследования данного факта со стороны правоохранительных органов», — говорит экс-мэр.

Кроме того, Тюлеев напомнил, что бывший аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев был задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению растрате бюджетных средств. СМИ писали, что Чыныбаев незаконно финансировал партию «Эмгек».

«Кроме того, прокуратура дала оценку проекту “гражданских инициатив”* путем возбуждения уголовного дела. Они тем самым подтвердили незаконность направления бюджетных средств на, по сути, агитацию в пользу отдельных кандидатов, действующих депутатов БГК, например Абиров** в списках партии “Эмгек”», — сообщил Тюлеев.

* 16 апреля ГКНБ сообщило, что в отношении сотрудников мэрии Бишкека и депутатов столичного горкенеша начали досудебное производство по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества».

Следствие установило, что депутаты БГК и должностные лица мэрии использовали бюджетные деньги для агитации в преддверии парламентских выборов в октябре 2020 года. По данным ГКНБ, на агитацию незаконно потратили более 40 млн сомов.

** Жаныбек Абиров председатель нынешнего созыва БГК и номер один в списке партии «Эмгек».

По данным Тюлеева, путем использования бюджетных средств и проведения управляемых выездных голосований партия «Эмгек» только по Ленинскому району получила 2-3 тысячи голосов. Экс-мэр отметил, что такое же количество нарушений было и в других районах столицы.

«Без применения соответствующих мер в отношении партии «Эмгек», считаю, что выборы прошли с грубыми нарушениями. Партия «Ак Бата» требует аннулирование итогов выборов в отношении партии «Эмгек», иначе эти выборы останутся в истории как грязные выборы. И если будет отмена вообще всех итогов выборов, то нельзя допустить участие партии «Эмгек» в повторных выборах. В свою очередь партия «Ак Бата» готова принять участие в повторных выборах и, как и ранее, строго соблюдать законность и чистоту выборного процесса», — написал Тюлеев.

Что говорят в партии «Эмгек»?

В «Эмгек» назвали высказывания Тюлеева «безосновательными», «неэтичными» и заявили, что со стороны партии «не допускалось ни одного подобного нарушения».

«Напоминаем, что именно у партии «Ак Бата» были сняты кандидаты по подозрению в подкупе избирателей*, и обвинение в адрес других партий со стороны Наримана Тюлеева воспринимаются как истерика. С сожалением вновь отмечаем неэтичное поведение лидера партии “Ак Бата”, которое демонстрирует его политическую незрелость», — подчеркнули в партии.

* В партии «Эмгек» скорее всего имеют ввиду Ыргал Кыдыралиеву. Она экс-депутатка V созыва Жогорку Кенеша и шла третьей в списке кандидатов. 1 апреля её исключили из списка кандидатов партии «Ак Бата» в БГК из-за проведения турнира по футболу в жилмассиве «Ак Бата», где также бесплатно раздавали еду. Самой партии тогда сделали предупреждение.

Позже стало известно, что Верховный суд восстановил экс-депутатку в списке кандидатов от «Ак Баты», а лидер партии Тюлеев сказал, что при распределении мест в БГК Кадыралиева может рассчитывать на депутатство.

Ранее бишкекская территориальная комиссия (БТИК) сняла с выборов партию НДПК.

«БТИК пришла к выводу, что имели место нарушения представителями политической партии НДПК избирательного законодательства, выраженные в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей, нарушении порядка финансирования избирательной кампании», — сообщили в БТИК.

В самой партии считают, что решение территориальной комиссии необоснованно и противоречит закону.

Согласно предварительным результатам Центризбиркома, партии «Эмгек», «Ак Бата» и НДПК преодолели 7% порог и прошли в БГК.

Выборы в местные кенеши прошли в Кыргызстане 11 апреля вместе с референдумом по изменению Конституции, который стал следствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов в 2020 году.