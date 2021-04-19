Вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков 19 апреля на онлайн-брифинге сообщил, что у государства не хватит средств для полного обеспечения граждан вакцинами против COVID-19.

Он отметил, что большую часть вакцин Кыргызстан будет получать по гуманитарной линии

«На сегодняшний день мы получили 150 тысяч доз, которых хватит на 75 тысяч человек. Чтобы обеспечить безопасность, нужно вакцинировать более 2 млн человек. По данному вопросу минздрав ведет работу с Россией и Казахстаном. Несмотря на то, что в республиканском бюджете на этот год было предусмотрено более 2 млрд сомов на борьбу с пандемией, этих денег все равно не хватит», — заявил он.

Кармышаков заявил, что президент Садыр Жапаров поставил задачу приобрести российские вакцины.

«Первоначально мы договаривались о поставке 500 тысяч доз российских вакцин «Спутник V». Переговоры ведут Артем Новиков и специалисты минздрава. Насколько я знаю, в России сейчас производится три вида вакцин, которые являются одними из самых успешных и надежных», — пояснил он.

Вакцинация в Кыргызстане

29 марта в Кыргызстане начался первый этап вакцинации в стране. Вакцинацию начали с двух крупнейших городов страны — Бишкека и Оша, а также двух районов Чуйской области. На первом этапе планируют прививать врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и силовиков.

Вакцинируют сейчас только китайской вакциной от COVID-19 SinoPharm. Она поступила в страну бесплатно 19 марта и её хватит на 75 тысяч человек.

Планируется, что вакцинация в Кыргызстане будет проходить в три этапа. Если первый этап уже начался и прививки получают в основном медики, то насчет начала второго и третьего этапов точных сроков нет.

На втором этапе вакцину получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет. Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, точные сроки будут зависеть от итогов переговоров с Россией о закупке и бесплатном предоставлении вакцины «Спутник V».

Также глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 14 апреля сообщил, что Кыргызстан в мае и июне ожидает поставок 405 тысяч доз оксфордской вакцины AstraZeneca.