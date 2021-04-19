Минздрав сообщил, что на 19 апреля в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Две смерти зафиксировали в Бишкеке и четыре — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в стране скончались 1 555 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 212 человек.

Бишкек — 152;

Ош — 4;

Чуйская область — 22;

Ошская область — 2;

Нарынская область — 12;

Иссык-Кульская область — 18;

Джалал-Абадская область — 2.

В Таласской и Баткенской областях новых случаев не зафиксировано. По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 92 095 случаев заражения коронавирусом.

Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 149 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 87 056 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили 2 новых случая заражения COVID-19. Оба случая зафиксировали в Бишкеке. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 356 медработников, из которых выздоровели 4 272 медика.