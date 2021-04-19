Около сотни кыргызстанцев, проживающих в Москве, выразили недовольство решением Госкомитета национальной безопасности по кыргызско-узбекской границе и потребовали отставки главы ведомства Камчыбека Ташиева.

Собрание мигрантов организовали движения «Я не согласен» и «Имею право».

Одна из организаторов мероприятия, участница движения «Я не согласен» Орозайым Нарматова заявила, что решения принимаются без учета мнения народа.

«Земли Кыргызстана – не частная собственность ГКНБ. Ведомство не имеет права решать все без согласия народа, Жогорку Кенеша. Сегодняшнее наше мероприятие проходит с требованием – руководитель ГКНБ должен оставить должность по собственному желанию. Правильно будет назвать это акцией протеста», – сказала Нарматова.

В ГКНБ заявление мигрантов не прокомментировали.

Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном

Председатель ГКНБ и глава делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы Камчыбек Ташиев 23 марта вылетел в Ташкент на переговоры.

Уже 26 марта глава ГКНБ сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан решили на 100% все приграничные вопросы. По словам Ташиева, теперь между странами не осталось спорных участков.

По соглашению с Узбекистаном Кыргызстану перешли:

105 гектаров на участке Кок-Cерек;

212 гектаров на участке Баястан;

100 гектаров на участке Ак-Таш;

25 тысяч гектаров на участке Кара-Белес — он раньше отошел от Кыргызстана Узбекистану, а теперь его вернули;

35 гектаров на горе Ункур-Тоо (Унгар-Тоо).

В обмен на это Узбекистану полностью перешло Орто-Токойское водохранилище в Джалал-Абадской области. В результате двусторонних переговоров Кыргызстану разрешено использовать 5% воды в Орто-Токое.

Некоторые решения вызвали недовольство жителей приграничных районов – например, то, что плотина Кемпирабадского водохранилища (Узбекистан называет его Андижанским) теперь полностью переходит под контроль узбекской стороны, однако водные ресурсы стороны будут использовать совместно.

В эти дни с 16 апреля на кыргызской стороне Кемпирабадского водохранилища проходила акция протеста местных жителей – около 100 человек установили юрты и потребовали, чтобы к ним приехал Ташиев.

19 апреля Ташиев встретился с ними и пообещал ещё раз съездить в Ташкент и изменить условия обмена земель.

«20 из 50 гектаров Узбекистан уже оградил. Я предложу им [Узбекистану] не ограждать все 50 гектаров. Предложу обменять не 50 гектаров, а 20 гектаров [у водохранилища], которые они уже оградили. Теперь я поеду в Узбекистан и предложу этот вариант […] Если мы отдадим 20 гектаров земли здесь, значит, в другом месте — Узгенском районе — возьмем 20 гектаров. Будет только обмен территориями […] Мы постараемся убедить наших коллег в Ташкенте», — сказал он.