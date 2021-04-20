Восемь политических партий, участвовавших в выборах в Бишкекский горкенеш, 20 апреля на пресс-конференции заявили, что Центризбирком и Бишкекская ТИК нарушили закон, допустив партию «Ата-Журт Кыргызская» к участию в выборах.

Представители партий ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу журт», КСП, «Улутман», «Айкол», «Тынчтык» и «Бутун Кыргызстан» потребовали отстранить партию «Ата Журт Кыргызстан» от распределения мандатов.

Они отметили, что, согласно закону, баллотироваться на выборах в Жогорку Кенеш или местные кенеши может только та политическая организация, которая зарегистрирована или прошла перерегистрацию за 6 месяцев до дня голосования.

«Но «Ата Журт Кыргызстан» появилась только 26 февраля 2021 года на базе партии «Единство народа». Фактически, это новая партия», — сказал представитель партии «Айкол» Бакыт Керимбеков.

Кроме этого, представители партий потребовали отменить итоги выборов в Бишкекский горкенеш и провести повторные выборы.

Итоги выборов в БГК

Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. По предварительным данным, порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».

Однако партию НДПК 19 апреля сняли с выборов в БГК. Бишкекская ТИК пришла к выводу, что партия нарушила избирательный закон, проводя агитацию в день голосования, подкупая избирателей и нарушая порядок финансирования избирательной кампании.

В партии с этим не согласны и намерены опротестовать решение БТИК в ближайшее время «всеми законными способами».

«Ата-Журт Кыргызстан»

Партия «Ата-Журт Кыргызстан» ранее не участвовала ни в одних выборах. Она — новый игрок на политической арене Кыргызстана. При этом от партии в горкенеши на выборы 11 апреля баллотировались более тысячи кандидатов в депутаты.

Партией руководит Айбек Маткеримов — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года. Тогда он шел в списке кандидатов под номером 82.

В этой партии минимум семь кандидатов были в списках «Мекенчил». Кроме того, в горкенеш Джалал-Абада баллотировался от этой партии Ташиев Тай-Мурас Камчыбекович — сын Камчыбека Ташиева, главы ГКНБ и основателя «Мекенчил».

В начале апреля в Оше пять партий, принимающих участие в предвыборной гонке на местных выборах, обвинили «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов.

«Подкупаются голоса, как и раньше. Представители власти открыто агитируют людей. Например, где-то открыто проводят работы и привозят щебень. “Раздают” обещания. Это все противозаконно», — сказал один из представителей партии «Бутун Кыргызстан».

В ЦИК заверили, что соответствующие органы проведут проверку. 26 марта на заседании Координационной группы оперативного реагирования Бишкекской ТИК было озвучено, что в отношении партии «Ата-Журт Кыргызстан» было зарегистрировано дело по статье «Подкуп голосов избирателей».