Генпрокурор Курманкул Зулушев 20 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционным вопросам, государственному устройству и судебно-правовым вопросам сообщил, что в отношении экс-генпрокурора Откурбека Джамшитова не заведено уголовных дел.

На заседании депутат Зарылбек Рысалиев спросил у Зулушева, разыскивает ли кто-нибудь экс-генпрокурора и где он находится. По словам генпрокурора, Джамшитов «наверное находится в Кыргызстане».

«По экс-генпрокурору нет никаких зарегистрированных фактов. Его не разыскивают. Он живет как обычный человек. Наверное, в Кыргызстане […] Если у вас есть данные о его причастности к преступлениям, мы готовы ответить. Мы не интересовались, где он находится, где живет», — сказал генпрокурор.

Рысалиев в ответ сказал, что все знают о каких преступлениях идёт речь и сказал, что «может их перечислить».

Кто такой Откурбек Джамшитов?

Джамшитов возглавлял Генпрокуратуру с апреля 2018 до октября 2020 года. Он известен возобновлением дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, по которому осудили бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Джамшитов исчез во время октябрьских событий в 2020 году. После этого 6 октября Сыймык Жапыкеев из партии «Чон Казат» объявил себя генпрокурором. Он даже заявил о возбуждении уголовных дел на бывшего зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова, на экс-президента Сооронбая Жээнбекова, его брата Асылбека Жээнбекова и бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Неизвестно, где в эти дни был Откурбек Джамшитов.



Он появился только 11 октября и в тот же день провел совещание с прокурорами. Однако уже 21 октября Джамшитов подал отставку без уточнения причин. В этот же день парламент назначил генпрокурором депутата Курманкула Зулушева.