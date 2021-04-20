Генпрокурор Курманкул Зулушев 20 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционным вопросам, государственному устройству и судебно-правовым вопросам сообщил, что самым коррумпированным госорганом по итогам 2020 года стала Государственная регистрационная служба.

По его словам, в 2020 году было зарегистрировано 42 материала в ЕРПП по статье «Коррупция» в госструктурах — прокуратура зарегистрировала 7 фактов, ГКНБ — 32, ГСБЭП — 3.

«Первой идет ГРС, затем минтранс, МВД, Министерство образования и науки и Министерство труда и социального развития. Эти госорганы больше всех работают с населением. Они больше всех оказывают услуги населению. Поэтому есть различные коррупционные проявления.

Но я не скажу, что это абсолютно точно. Есть ведомства, которые пока не вошли в список, но надо отметить, что все госорганы погрязли в коррупции», — сказал Зулушев.

Генпрокурор надеется, что после вступления в силу новой Конституции исполнительная власть примет меры и ситуация в госорганах изменится.

По данным Нацстаткома, кыргызстанцы в первом и втором полугодии 2020 года назвали самым коррумпированным госорганом Государственную таможенную службу.

Коррупцию в госорганах оценивали от –100 до +100 баллов. Таможня получила самый низкий рейтинг в -15,4 в первом полугодии, и также во втором полугодии прошедшего года -16.

На второе место по уровню коррумпированности за два полугодия 2020 года попала Госслужба исполнения наказаний.