Октябрьский районный суд перенес заседание по делу писательницы Алтын Капаловой о смене отчества на матроним (матчество) ее детям.

Оно должно было пройти сегодня, 20 апреля, но на процесс не явились представители истца – Государственной регистрационной службы (ГРС).

По итогу заседание было перенесено на 20 мая.

Дело Капаловой уже переносили в Октябрьский райсуд Бишкека из Свердловского, так как фактически сама писательница проживает в этом районе. Решение об этом было принято на судебном заседании 17 марта.

Ранее, 25 февраля, в Свердловском райсуде должны были рассмотреть дело Капаловой о смены данных её детям, однако судебное заседание перенесли на 4 марта, так как судья уехала на семинар. Но и 4 марта суд не состоялся, так как судья заболела.

Иск против Капаловой

Детская писательница и активистка Алтын Капалова оформила трех своих детей на свои имя и фамилию. За это 28 января Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС подал на нее иск в суд.

Кроме аннулирования смены фамилии и отчества, ГРС просит взыскать с нее госпошлину за иск в суд.

В иске на писательницу говорится, что поводом для обращения в суд стала служебная записка из организационного-коммуникационного отдела ГРС в Департамент. В ней указали на публикацию Капаловой на фейсбуке от 19 января, где она написала, что дала своим детям матчество и свою фамилию.

«В связи с данной публикацией в ГРС стали поступать запросы относительно законности присвоения отчества детям по имени матери», — написано в иске.

В Департаменте ГРС заявили, что таким образом Капалова нарушила закон «Об актах гражданского состояния». Где указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери.

Замдиректора Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Галлия Аманова заявила, что сотрудники ГРС «допустили ошибку», когда выдали новые документы детям Капаловой. А сотруднице, которая занималась переоформлением, грозит дисциплинарное взыскание.

Сама Капалова заявила, что решила дать своим детям матчество, потому что их биологические отцы не давали документы и «всячески пытались удержать контроль», при этом не выплачивая алименты.

«Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои. И ты не можешь отбирать у меня и у моих детей базовое право на имя и фамилию. Я понимаю, что у патриархата горит жопа. Но может мы уже начнем делать шаги в сторону гендерного равенства?» — предложила Капалова.

В случае, если суд удовлетворит иск Департамента ГРС, Капалова намерена обратиться с апелляцией в международные суды.