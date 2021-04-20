Мэрия Бишкека решила отменить массовые мероприятия на День города — 29 апреля и День Победы — 9 мая. Такое решение приняли из-за напряженной эпидемиологической ситуации в столице.

«Убедительно просим каждого из вас соблюдать санитарные нормы: носите маски, усильте личную гигиену, систематично обрабатывайте руки антисептиком, а самое главное ограничьте посещения общественных мест, соблюдайте дистанцию», — призвали в муниципалитете.

Эпидситуация в Бишкеке

Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Почти каждый день врачи фиксируют более 200 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.

20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба заявил, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.

«Наготове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами», — сказал Новиков.

27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

Пока из ограничений с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детских развлекательных заведений.

Также 6 апреля вице-мэрка Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать на сигналы.

На брифинге 6 апреля замглавы минздравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что Бишкек признали «красной зоной». Он заверил, что вопрос о необходимости введения карантина и ограничительных мер будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.