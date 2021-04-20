Депутат Мирлан Жээнчороев 20 апреля на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша попросил генпрокурора Курманкула Зулушева не прекращать попыток экстрадировать Бакиевых из Беларуси. Зулушев сообщил, что надзорный орган работает в этом направлении.

«Бакиевы — Максим и Жаныш должны быть возвращены в Кыргызстан. Их нужно судить. Нельзя забывать, что около 80 человек погибли по их вине. Нельзя забывать их жертву в политической борьбе […] Нужно открыто говорить, что в итоге стало с имуществом Бакиевых. Сторонники этой семьи работают в госорганах», — сказал Жээнчороев.

По словам генпрокурора, в надзорном органе работает международный отдел, который и занимается вопросами возвращения Бакиевых.

«Беларусь отказывается выдавать их [Бакиевых] и исполнять постановления. Вы знаете, что такие вещи решаются конвенциями. Каждая страна сама решает, выдавать или не выдавать. Но прокуратура работает по возвращению выведенных из страны средств», — сказал Зулушев.

Вопрос экстрадиции Бакиевых

Кыргызские власти пытаются вернуть Бакиевых в страну уже не первый год. Вопрос об экстрадиции Бакиевых последний раз поднимался в парламенте в феврале этого года.

Зулушев тогда сказал, что после октябрьских событий генпрокуратура не направляла повторно запрос в Минск по экстрадиции экс-президента Курманбека Бакиева. По словам Зулушева, на момент его вступления в должность генпрокурора было отправлено достаточно запросов в Беларусь.

«После моего прихода на должность у Генпрокуратуры не было оснований отправить новый запрос, так как предыдущие остались без ответа. Наш международный отдел ведет работу по этому направлению», — сказал генпрокурор.

Клан Бакиевых

Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 11 лет — он бежал туда вместе с семьёй еще в 2010 году, когда его свергли в Кыргызстане. Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади у Белого дома.

В 2013 году суд по событиям 7 апреля заочно приговорил беглого президента Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы, а его брата Жаныша Бакиева — к пожизненному заключению. Старший сын беглого президента Марат тогда занимал пост заместителя председателя СНБ (ныне ГКНБ). Он заочно приговорен к 27 годам лишения свободы. Верховный суд оставил приговоры в силе.



Еще одного сына беглого президента Максима Бакиева после смены власти в Кыргызстане обвинили в финансовых махинациях. Первомайский районный суд заочно вынес ему приговор в виде 25 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, Бакиевы обвинялись в причастности к гибели экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Суд признал Жаныша Бакиева так же виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

Несмотря на то, что на родине против членов клана Бакиевых были возбуждены уголовные дела, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану.

В Беларуси члены клана Бакиевых живут в элитных районах, связаны с крупным бизнесом. Сын Курманбека Бакиева Максим владеет британским поместьем в графстве Суррей.