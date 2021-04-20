Четыре партии «Эл Биримдиги», «Ата-Журт Кыргызстан», «Бирге» и «Республика» на пресс-конференции 20 апреля заявили, что у партии «Эмгек» были массовые нарушения на выборах депутатов в горкенеши по городу Токмок.

По словам члена партии «Республика» Рустама Кадыркулова, по факту нарушений уже подавали жалобы в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Токмока, но она не нашла нарушений со стороны «Эмгек».

Представитель партии «Эл Биримдиги» Анарбек Маликов на пресс-конференции заявил, что в домах кандидатов от «Эмгек» были прописаны более трех тысяч человек. По словам члена партии «Бирге» Кайрата Чокеева, на партию работали домкомы и квартальные.

Руководитель портала по жалобам на выборах tandoo.info Атыр Абдрахматова заявила, что местные жители сообщили о прописке в Токмоке более трех тысяч человек перед выборами в горкенеш.

Абдрахматова рассказала, что два заявителя также подали жалобы на кандидата от «Эмгек» Рустама Юнусова. Граждане сообщили, что кандидат прописал в своей квартире более 200 человек.

Другой кандидат от той же партии Иманалиев Мирбек прописал в квартире 25 человек. Абдрахматова отметила, что обращения граждан уже передали в Центризбирком.

Такие махинации используются на выборах, чтобы увеличить свой электорат в населенном пункте. Сейчас кыргызстанцы могут голосовать только на участке по прописке. Ранее журналисты также сообщали о «резиновых» квартирах, где перед выборами приписывали множество людей. Позже Госрегистрационная служба запретила прописывать в одной квартире или доме более 10 человек.

Выборы в городские и айылные кенеши прошли 11 апреля. По данным ЦИК, партия «Эмгек» на прошедших выборах получила 47,7% голосов избирателей по городу Токмок, тем самым заняв первое место и получив больше всего мандатов в городском кенеше. Согласно предварительным данным, партия должна получить 16 из 31 депутатских мандатов. Как у победительницы, у нее будет право создавать коалицию большинства.

Не первое обвинение

Ранее лидер партии «Ак Бата» и экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что необходимо снять партию «Эмгек» с выборов в Бишкекский горкенеш. На своей странице в фейсбук он написал, что партия замешана в подкупе голосов.

По словам Тюлеева, «Эмгек» подкупил домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирая и уничтожая чужие агитационные материалы. Также, по его информации, был массовый подкуп на рынке «Дордой»*, путем приобретения патентов для предпринимателей в эти недели.

*Основателем и лидером партии «Эмгек» является бизнесмен Аскар Салымбеков. Ему и его семье принадлежит рынок «Дордой».

Тогда в самой «Эмгек» назвали слова Тюлеева «безосновательными», «неэтичными» и заявили, что со стороны партии «не допускалось ни одного подобного нарушения».