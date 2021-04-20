Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила о том, что объявлены выговоры и предупреждение нескольким сотрудникам ОВД Аламудунского района.

Поводом стала утечка фотографий похищенной и убитой Айзады Канатбековой. Изображения с места преступления тел убитой девушки и ее похитителя, который покончил с собой, оказались в Интернете и в телеграм-каналах, и позже в некоторых СМИ.

По данным ведомства, инспектору-криминалисту группы криминалистического сопровождения ОВД Аламудунского района капитану милиции М. Янванчинову вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. Это сделано «за недобросовестное отношение к служебным обязанностям».

Так же строгий выговор объявлен уполномоченному должностному лицу ОДП ОВД Аламудунского района лейтенанту милиции А. Экееву и начальнику СКМ ОВД Аламудунского района майору милиции К. Самаеву. По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, они получили выговор «за недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям».

Поясняется, что лейтенант и майор нарушили требования закона «О прохождении службы в правоохранительных органах», Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД, требования приказов МВД и Дисциплинарного устава правоохранительных органов республики.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля, преступление попало в кадр видеокамер — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля в машине было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя. Сотни человек вышли на митинг, недовольные бездействием милиции и требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье “Халатность” было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.