Журналист Temirov Live Актилек Капаров выявил факт строительства особняка в VIP-городке Бишкека родной сестрой мэра города Ош Таалайбека Сарыбашова.

Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что Сарыбашов строит в Бишкеке трехэтажный особняк. Но глава Оша опроверг ее.

Расследование Капарова было опубликовано на канале «Temirov Live» 19 апреля. Он съездил в вышеуказанный городок и нашел особняк, принадлежащий мэру. На сайте государственного предприятия «Кадастр» этот дом зарегистрирован на Бурулкан Осмонову.

Регистрация пройдена в 2018 году 16 февраля. На тот момент Сарыбашов занимал пост главы Ошской области — спустя полгода его назначат мэром города Ош.

Близкие родственницы

Расследователь определил, что Бурулкан Осмонова является племянницей мэра Сарыбашова. В начале он нашел две страницы в «Одноклассниках» Фатимы Сарбашовой (возможно Сарыбашова). Одна из страниц зарегистрирована на имя Патиш Сарбашовой.

«У нее есть несколько совместных фотографий с мэром. В списке избирателей она числится как Сарбашова Патила Насирбековна. На этих основаниях можно прийти к выводу, что Патила Сарбашова родная сестра мэра», — говорит Капаров.

Также Сарыбашов отмечал Айгерим Бактыбекову и Бурулкан Осмонову на своей фейсбук-странице. Через аккаунт Бактыбековой можно узнать, что Патила Сарбашова ее мать, а Бурулкан Осмонова ее сестра.

«Напрашивается вопрос, почему мэр опроверг новость о наличии недвижимости через пресс-секретаря и распространяет недостоверную информацию? Если он опровергает связь с этим “хансараем”, значит ему есть, что скрывать?», — задается вопросом Капаров.

«Это не тот дом»

Пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абсаттаров подтвердил наличие недвижимости в VIP- городке Бишкека, принадлежащей родной сестре Сарыбашова. Но, по его словам, это не тот дом, который фигурирует в расследовании.

«Когда я разговаривал насчет этого с мэром, он сказал, что да, в Бишкеке строится дом, но сестра с мужем строят его сами. Но это не тот дом , который на видеозаписи, другой дом. Мэр сказал, что его сестра с мужем бизнесмены», — сказал Абсаттаров.

Кроме этого, Актилек Капаров рассказал о том, что Сарыбашов построил особняк в селе Гулчо Алайского района Ошской области. Село Гулчо — малая родина Сарыбашова.

Журналист же во время расследования заметил архитектурную схожесть двух особняков.

Жизнь в резиденции и особняк в Алае

3 декабря 2020 года Сарыбашов во время интервью изданию «Т-Медиа» рассказал, что его заработная плата составляет примерно 30 тысяч сомов. На вопрос журналиста: «На какие деньги вы построили особняк в Гулчо?», он ответил: «Дом принадлежащий отцу построили все вместе [родные братья и сестры]».

«В семье нас 11 детей. Все занимаемся бизнесом. Я тоже проработал около 15 лет в России. Самые младшие братья живут с отцом. Он владеет частным рынком в Гулчо. А мой дом самый обычный», — сказал Сарыбашов.

Кроме этого, главе города пришлось проживать в госрезиденции, якобы из-за отсутствия жилья в Оше. Служебный дом Южной резиденции в Оше отремонтировали за 3 млн сомов. Тендерная стоимость вышеуказанного жилья составила 3 млн 291 тыс сомов.

«Дом Матраимова не идет ни в какое сравнение»

Ранее в соцсетях было распространено видео, где автор показывает строящийся дом и говорит, что дом Райымбека Матраимова не идет ни в какое сравнение c ним. По словам автора видеозаписи, дом зарегистрирован на родную сестру Сарыбашова.

«Вот, так вот друзья, говорите мэр “чист” […] проработав всего три года сделал вот такое [построил такой дом]. Он “грузил” строительные компании. Кроме дома, есть еще законченные объекты. [Он] взял 38 квартир. Оказывается в Бишкеке тоже есть несколько квартир. Скоро стройкомпании все расскажут», — говорит автор видеоролика.

Абсаттаров заверил, что мэр Оша никакого отношения не имеет к дому на видеозаписи, а также к 38 квартирам. Он добавил, что информацию могут проверить соответствующие органы.

Кто такой Таалайбек Сарыбашов

Таалайбек Сарыбашов стал мэром Оша 18 июля 2018 года — за него проголосовали 44 из 45 депутатов городского кенеша. При этом, Сарыбашов был единственным кандидатом на этот пост. До избрания на эту должность он занимал пост полномочного представителя правительства Ошской области.

Свою политическую карьеру чиновник начал в 2008 году, когда избирался депутатом Алайского районного кенеша, с 2012 по 2015 годы работал акимом этого района.

В 2015 году его назначили полномочным представителем правительства в Ошской области. На этом посту он заменил Сооронбая Жээнбекова, который тогда перешел в Госкадровую службу.

На посту полпреда у него было не все гладко. В июле 2017 года на тот момент премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил ему замечание за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области.

В СМИ он известен из-за нескольких скандалов. В 2016 году в соцсетях появилось фото, где его помощник на официальном мероприятии держит над ним зонт, пока тот сидит. Это вызвало шквал критики и пользователи соцсетей даже начали флешмоб #‎umbrellachallenge.

Также Сарыбашова обвиняли в том, что его диплом о высшем образовании поддельный. Однако позже пресс-служба мэрии Оша предоставила копию его диплома.